منتخب جامعة القصيم يتأهل لنصف نهائي دوري الجامعات بعد تغلبه على جامعة شقراء

تأهل منتخب جامعة القصيم لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة الجامعات السعودية بعد فوزه العريض على منتخب جامعة شقراء بعشرة أهداف نظيفة ، وبذلك تصدر منتخب جامعة القصيم مجموعته بعشرة نقاط جمعها في المباريات الأربع التي خاضها، وأسفرت عن ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، مما يؤهله رسمياً إلى نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الجامعة يوم الجمعة القادم مباراته الأخيرة بالمجموعة أمام منتخب جامعة الملك فيصل بالإحساء،

وتعتبر نتيجتها تحصيل حاصل بعدما حسم منتخب الجامعة تأهله للدور النصف نهائي والذي سيلعب في الفصل الدراسي الثاني.

تجدر الإشارة أن منتخب جامعة القصيم قد توج ببطولة دوري كرة القدم (أ) الجامعات السعودية في أخر ثلاث مواسم وهو الأعلى تحقيقاً للفوز بها بين الجامعات والكليات المشاركة.