شؤون الطلاب بجامعة نجران: الخدمات الطلابية متوفرة ونحرص على تقديمها بأعلى المواصفات 

ما إن أعلنت جامعة نجران عن انتقال جميع موظفيها وطلابها إلى المدينة الجامعية والتي تعد الأكبر مساحة في المملكة العربية السعودية لتحتضن طلابها تحت سقف واحد وسط بيئة تعليمية مجهزه بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة حتى وضعت في الحسبان توفير كل ما يخدم أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات من خلال توفير كل الخدمات الضرورية، وكذلك الخدمات الأخرى التي تخدمهم خلال مسيرتهم العلمية وتضع كل ما يحتاجونه تحت متناول أيديهم.

فإضافة إلى المكتبة المركزية والتي تحتوي على آلاف الكتب والمراجع التي تخدم الطالب وتوقيعها مؤخراً مذكرة تعاون مع المكتبة الرقمية السعودية، ومن خلالها تتيح الإستفادة من أكثر من 300 ألف كتاب والعديد من الخدمات الأخرى، وتوفيرها إسكان للطلاب والطالبات تم إفتتاح عدد من الأبراج للقسمين وإستقبال طلبات الراغبين في الحصول عليه والذي يقطنه عدد منهم، وكذلك تأمينها وسائل الترفيه في كليات الجامعة كالصالات الرياضية التي تحتوي على طاولات للتنس، والبلياردو، وكذلك الإستاد الرياضي وصالات أعضاء هيئة التدريس الرياضية والمجهزة بملاعب لكرة السلة، وكرة القدم، ومسابح بالإضافة إلى صالة للبولينج .

و سارعت عمادة شؤون الطلاب في التعاقد مع الشركات الغذائية المتخصصة لتأمين كل ما يحتاجه الطلاب من وجبات غذائية ومشروبات وتوحيدها مع أسعار السوق لتؤكد توفيرها جميع المستلزمات التي تضمن خدمة الطالب.

وعملت الجامعة على توفير المطاعم في مختلف الكليات للبنين والبنات وهو ما تحقق بفضل لله لتخدم 26 ألف طالب وطالبة في مقرها الرئيسي في مدينة نجران وكذلك أكثر2500 طالب وطالبة في فرع الجامعة في محافظة شرورة بالإضافة إلى الموظفين من أعضاء هيئة تدريس وإداريين.

وحرصاً على تقديم المأكولات الصحية المتنوعة والارتقاء في خدمات التغذية، بالإضافة إلى التأكد من إتباع اشتراطات السلامة الصحية لدى العاملين في تلك المطاعم وظفت الجامعة إخصائيين وفنيين في مجال التغذية للإشراف على ما يتم تقديمه من خدمات غذائية متميزة وبجودة عالية وفق أفضل المواصفات.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور خالد الوادعي بأن إدارة التغذية بالعمادة تعمل باستمرار على مراقبة تلك المطاعم من خلال جولات تفتيشية يقوم بها مشرفو ومشرفات تلك المطاعم للوقوف على الخدمات التي تقدم للطلاب والطالبات مع العمل على مراقبة أسعار الوجبات والمشروبات لتكون دائما متوافقة مع أسعار السوق ، وأتاحت العمادة استقبال الشكاوى والمقترحات على هاتف 0175418103 وبريد إلكتروني dosa@nu.edu.sa

وأضاف الوادعي بأن صحة الطلاب والطالبات مسؤوليتها وتأكيداً منها على ذلك منعت استقبال المأكولات من المطاعم الخارجية والتي تقع خارج نطاق إشرافها وذلك مراعاة لما يقدم للطلاب وحرصاً منها على عدم تضررهم، مؤكداً بأن الجامعة لم تدخر جهداً في العمل على توفير الأجواء التعليمية التي تخدم الطالب وتشجعهم على مواصلة التعليم للحصول على مخرجات تعليمية ناجحة تخدم الوطن.