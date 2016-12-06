 أمير نجران ينوه بتميّز العلاقات السعودية الهندية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير نجران ينوه بتميّز العلاقات السعودية الهندية

أمير نجران ينوه بتميّز العلاقات السعودية الهندية
المناطق - نجران

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمتانة وتميّز العلاقات بين المملكة وجمهورية الهند، والتي تتجسد في الزيارات الرسمية على مستوى القيادة، وعمق التعاون القائم بين البلدين في مجالات عدة.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه القنصل العام لجمهورية الهند في جدة، السيد محمد نور رحمن شيخ، في مكتب سموه بديوان الإمارة، صباح اليوم، حيث بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والملفات المتعلقة بشؤون الجالية الهندية في منطقة نجران.

من جهته عبر القنصل العام عن سعادته باللقاء، وما شاهده في المنطقة من معالم تنموية ومقومات سياحية زاخرة بالآثار والتراث، معربا عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما حظي به من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

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