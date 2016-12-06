 استعرض مع رئيس الهيئة خطة تعزيز الخدمات أمير نجران يؤكد أهمية تلبية الاحتياجات الإسعافية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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استعرض مع رئيس الهيئة خطة تعزيز الخدمات أمير نجران يؤكد أهمية تلبية الاحتياجات الإسعافية بالمنطقة

استعرض مع رئيس الهيئة خطة تعزيز الخدمات أمير نجران يؤكد أهمية تلبية الاحتياجات الإسعافية بالمنطقة
المناطق - نجران

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، خطة هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة نجران، من حيث تعزيز الخدمات الإسعافية والتوعوية، وتنفيذ مشاريع تطوعية مساندة.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، حيث أكد سموه أهمية تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية من الخدمات الإسعافية، التي أقرتها اللجنة الصحية بمجلس المنطقة.

وفي ختام اللقاء سجّل سموه في برنامج التطوع بهيئة الهلال الأحمر، في مجال الأعمال الإنسانية، قائلا “يشرفني أن أكون متطوعًا في عمل جليل، يخدم الإنسانية، وقد سبقني إليه شباب وشابات الوطن الأكفاء، الذين قدموا مبادرات تجسد ما يتحلى به المجتمع السعودي من النخوة وحب الخير”.

حضر اللقاء، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة مهندس بن صالح اليامي.

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