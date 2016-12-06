 فهد بن سلطان يدفع بعجلة التنمية في محافظة حقل إلى الأمام.. والأهالي مستبشرون بلقاء سموه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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فهد بن سلطان يدفع بعجلة التنمية في محافظة حقل إلى الأمام.. والأهالي مستبشرون بلقاء سموه

المناطق- حقل - علي العميري
يواصل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم تدشين عدد من المشاريع الحيويه التي تهم وتخدم المواطنين في محافظاتهم ومراكزهم، وفي محافظة حقل يدشن سموه المقر الجديد للمحافظة الذي ومشروع المتحف البحري ومشروع تحسين وازدواج الطريق الساحلي وتطوير المنطقة المركزية والساحات البلدية ويضع حجر الأساس لمشروع مباني للبلدية ومرافق عامة في مركزي الزيتة وعلقان بتكلفة إجمالية بلغت 24,500,000 ريال وتدشين الكليات الجامعية بحقل بتكلفة 128 مليون ريال ومشروع مياه الشرب المرحلة الأولى والخزان العلوي ونظام الصرف الصحي بقيمة 109 ملايين ريال، وحجر الأساس لمشروع مياه الشرب المرحلة الثالثة بقيمة 6 ملايين ريال ومشروعات لوزارة النقل بتكلفة إجمالية بلغت 300 مليون ريال.
وبهذه المناسبه قال عضو مجلس المنطقه سابقا الشيخ عامر بن محمد السنوسي بإسمه ونيابة عن أهالي محافظة حقل حاضرة وباديه أن هذا اليوم من أسعد الأيام لمحافظة حقل وزيارة سموه الكريم وتدشينه عددا من المشاريع الهامه ولقاءه بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم تؤكد على العلاقه الوطيدة واللحمة والتلاحم بين ولاة أمر هذه البلاد المباركه وشعبهم الوفي.

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