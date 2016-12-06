49 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة بنهاية الربع الثالث

بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة حوالي 49 مليون اشتراك بنهاية الربع الثالث 2016، منها 83% مسبقة الدفع تقريباً من إجمالي الاشتراكات، في حين بلغت نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 153%.

وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في عددها السابع والعشرين من نشرتها الإلكترونية الربعية المعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة أن عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية الربع الثالث من العام 2016م بلغ حوالي 3.5 مليون خط، منها حوالي 1.8 مليون خط سكني أي ما يمثل حوالي (52%) من إجمالي الخطوط العاملة، وبنسبة انتشار الهاتف الثابت قدرها 11%، في حين بلغت نسبة الانتشار على مستوى المساكن 31.4%، مشيرة إلى أن ذلك يوضح بأن أن هناك تذبذب في اجمالي عدد اشتراكات خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة خلال السنوات الأخيرة نتيجة لتغير التقنيات المتاحة مثل الانترنت المتنقل، وتغير احتياجات المستخدمين وبالتالي دخول خدمات الاتصالات المتنقلة في المنافسة على مشتركي الثابت.

وفي اشتراكات خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل فقد بلغ حوالي 25.25 مليون اشتراك بنهاية الربع الثالث من العام 2016م وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي 78.8%، فيما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة؛ التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة ، بالإضافة إلى الألياف البصرية، والخطوط السلكية الأخرى إلى حوالي 3.06 ملايين اشتراك بنهاية الربع الثالث من العام 2016م؛ بنسبة انتشار تقدر بحوالي 42% على مستوى المساكن، مبينة أن عدد مستخدمي الانترنت في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام 2016 وصل إلى 24 مليون مُستخدم.