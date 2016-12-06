وكيل إمارة القصيم  للشؤون التنموية: العمل التطوعي لا يقتصر على نشاط معين

شهد وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، احتفالية الدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ، التي نظمتها مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم يوم الاثنين بحضور مدير الدفاع المدني بالقصيم العميد ابراهيم المجماج ومجموعة من ضباط مديرية الدفاع المدني وعدداً من المتطوعين بالدفاع المدني والفرق التطوعية بالمنطقة وجمعية تطوير بمركز التحكم والتوجيه بالإدارة لاعامة للدفاع المدني بمدينة بريدة.

وأكد وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، اهتمام الدولة بالعمل التطوعي والعمل على تطويره واستهداف مليون متطوع في رؤية 2030 ، مشيراً إلى أن أهمية تفعيل الاحتفال باليوم العالمي للتطوع ، للإسهام في توعية وتثقيف المواطنين بأهمية العمل التطوعي وامتزاجه مع مهام الدفاع المدني ، لتصبح لديهم مفاهيم العمل التطوعي ، لافتاً إلى أن العمل التطوعي لا يقتصر على نشاط معين بل يشترك في جميع النشاطات الإنسانية ، مؤكداً الدور الذي يقوم به الدفاع المدني في ترسيخ مفاهيم السلامة لدى المواطنين والمقيمين ورفع مستوى الوعي الثقافي والوقائي لديهم وتعريفهم بالمخاطر التي تحيط بهم وكيفية الوقاية منها.

وأوضح مدير الدفاع المدني بالقصيم العميد ابراهيم المجماج ، أهمية التطوع وما توليه المديرية العامة للدفاع المدني من اهتمام في هذا الجانب ، مؤكداً أن قطاع الدفاع المدني يحظى بدعم مستمر من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ـ يحفظهم الله ـ حتى تطور بشكل واسع وقطع شوطاً كبيراً في مواجهة الظواهر الطبيعية والحد من آثارها التدميرية ، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث والحوادث الصناعية ، مبيناً أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم تحظى دائماً بالاهتمام والتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حتى أصبحت على مستوى رفيع في أداء خدماتها الإنسانية الجليلة.

عقب ذلك تم استعراض جهود جمعية تطوير للارتقاء بالعمل التطوعي واختتمت الفعاليات بتكريم المتطوعين المتميزين من قبل وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية.