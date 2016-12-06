 دار الرعاية الإجتماعيه بالدمام تستضيف المتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دار الرعاية الإجتماعيه بالدمام تستضيف المتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2016

دار الرعاية الإجتماعيه بالدمام تستضيف المتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2016
المناطق - الدمام

استضافت دار الرعاية الاجتماعية بالدمام متمثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من المتطوعين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع والذي يوافق 5 ديسمبر 2016 حيث أقيم برنامج استقبال لمجموعة من المتطوعين  بهذه المناسبة بالدار تضمن جولة ميدانية بالدار مع شرح مفصل عن خدمات دار الرعاية الاجتماعية بالدمام من مدير الدار الاستاذ فهد راشد العميرة. وتاتي هذه المناسبة ضمن توجيهات وزارة الشئون الاجتماعية وذلك لبث الوعي الاجتماعي والانساني لافراد المجتمع والمساهمة في تقديم الاعمال التطوعية للمؤسسات الاجتماعية
كما ينظم دار الخدمة الاجتماعية عددا من البرامج والانشطة التي تعنى بالتطوع تحت عنوان للتطوع بصمة

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