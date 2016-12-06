 أمير عسير يستقبل أعضاء الشورى من منسوبي جامعة الملك خالد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل أعضاء الشورى من منسوبي جامعة الملك خالد

أمير عسير يستقبل أعضاء الشورى من منسوبي جامعة الملك خالد
المناطق_عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه بالإمارة أعضاء مجلس الشورى من منسوبي جامعة الملك خالد الدكتور علي بن محمد الشهراني والدكتور عبدالله بن غدران السهيمي والدكتور سعيد بن قاسم الخالدي المالكي و الدكتور سلطان بن سعد  آل فارح القحطاني والدكتور محمد بن عبدالله آل عباس والذين تم تعيينهم مؤخراً .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة بأعضاء مجلس الشورى متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهام عملهم الجديد , داعياً الله  لهم ولجميع الأعضاء الجدد بالتوفيق والنجاح لما فيه خير الوطن والمواطنين .

وأكد سمو أمير منطقة عسير على أهمية الدور الهام لمجلس الشورى مبنياً أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي نقلة للبلاد في ظل القيادة الرشيدة -حفظها الله .

من جهته قدم الجميع شكرهم وتقديرهم  لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ثقته ولسمو أمير منطقة عسير على حسن استقباله لهم والإستماع إلى توجيهات السديدة داعياً الله العون والتوفيق في عملهم الجديد بما يعود بالنفع والفائدة على هذا الوطن الغالي

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