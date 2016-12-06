 افتتاح الملتقى الأول لتنمية الموارد البشرية بتعليم النماص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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افتتاح الملتقى الأول لتنمية الموارد البشرية بتعليم النماص

افتتاح الملتقى الأول لتنمية الموارد البشرية بتعليم النماص
المناطق_النماص

افتتح مدير التعليم بمحافظة النماص عبدالله آل قاسم الملتقى الأول لتنمية الموارد البشرية بالتعاون بين الكلية التقنية بالنماص وإدارة التعليم حيث بُدأ اللقاء بترحيب من رئيس التخطيط والتطوير بإدارة التعليم عبدالله بن سعد الشهري وتحدث عن الرؤية الوطنية 2030 وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية ثم كلمة لمدير التعليم رحب فيها بالجميع وتطرق فيها لأهمية الموارد البشرية وتنميتها وتطويرها وتدريبها في اتساق مع رؤية المملكة 2030 وأهمية الاستثمار الحقيقي في العقول البشرية فهم الثروة الحقيقية للأمم والغاية لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وبعد ذلك تحدث عميد الكلية التقنية المهندس عزالدين الشهري عن تجربة الكلية في الموارد البشرية والتي أحدثت تغيير جذري وساهمت في تحقيق الأهداف المنشودة ، ثم تحدث الدكتور عبدالله جابر الشهري عن الاتجاهات الحديثة في الموارد البشرية ثم تحدث الدكتور عبدالله بلقاسم الشهري عن الموارد البشرية والمسار الوظيفي في القرآن والسنة ، بدأت بعد ذلك الورش عن واقع إدارة الموارد البشرية في إدارة تعليم النماص والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام ، تشمل الإدارة الإلكترونية في الموارد البشرية ، والثقافة التنظيمية للموارد البشرية ، والفجوات المتوقعة قبل التحول للموارد البشرية ، وقصص وقضايا تنموية في الموارد البشرية ، وتجارب وممارسات في التحول إلى إدارة الموارد البشرية

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