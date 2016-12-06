 أكثر من 100 مشارك بمؤتمر الإعلام والإرهاب بجامعة الملك خالد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أكثر من 100 مشارك بمؤتمر الإعلام والإرهاب بجامعة الملك خالد

أكثر من 100 مشارك بمؤتمر الإعلام والإرهاب بجامعة الملك خالد
المناطق_أبها

وصل إجمالي عدد المشاركين في مؤتمر “الإعلام والإرهاب الوسائل والاستراتيجيات” الذي تنظمه جامعة الملك خالد، الذي بدأ فعالياته اليوم (الثلاثاء)، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعة، والإعلاميين والمهتمين، بالإضافة إلى 100 شخصية من داخل المملكة وخارجها.

ويشارك في المؤتمر باحثون وباحثات من المملكة ومختلف دول العالم، منهم أكثر من 20 باحثة من داخل المملكة وخارجها في قضايا الإرهاب على مسرح الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، ويقدمون أوراق عمل وبحوث تتعلق بالإعلام والإرهاب والتطرف الفكري وسبل مكافحته، لما يمثله العنف والإرهاب في الآونة الأخيرة بالمنطقة والعالم من مشكلة اجتماعية لها أخطارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية

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وكانت اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثاني قد أنهت كافة أعمالها، بما فيها اعتماد كتاب المؤتمر الذي يحتوي على كافة الملخصات والسير الذاتية للمشاركين، وكذلك اعتماد برنامج الجلسات، حيث يشتمل المؤتمر على 19 جلسة متزامنة خلال فعاليات المؤتمر ، كما قامت باختيار رؤساء الجلسات المشاركين في فعاليات المؤتمر.

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