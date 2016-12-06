بحضور الخريصي..مدير شرطة المنطقة يدشن مركز أمن الطرق بالوجه

دشن مدير شرطة منطقة تبوك اللواء / محمد بن صعب التميمي وبحضور محافظ محافظة الوجه الاستاذ فهد بن بندر الخريصي وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة مركز انطلاق دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الوجه وذلك بعد أن تم تجهيزه وتزويده بكافة المتطلبات والكوادر البشرية والآليات التشغيلية حيث ستغطي الدوريات الطريق الواصل بين محافظة الوجه باتجاه محافظة ضباء وباتجاه محافظة أملج بمسافة إجمالية قدرها ( 140 كم ) .

حيث ستسهم هذه الدوريات بتكثيف التواجد الأمني على الطريق الساحلي وتقديم المساعدة للعابرين والمستخدمين لها على مدار الساعة ومن خلال الاتصال على عمليات أمن الطرق على الرقم (996) .