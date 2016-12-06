أمير جازان يجتمع بوزير الصحة لبحث وتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة

قام معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة بتفقد مستشفى جازان العام المحترق اثر وصوله الى المنطقة وتوجع مباشرة للوقوف على حالة المستشفى وشاهد وضع المستشفى الحالي واستمع لشرح كامل عن آليه اعادة تأهيل وصيانته للعمل مجددا.

عقب ذلك أجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمير منطقة جازان اليوم بمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليا وذلك بديوان الإمارة في جازان .

وتم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة وفق الخطط التطويرية من قبل الوزارة عبر مختلف المرافق الصحية إلى جانب استعراض المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة جازان ومراحل التنفيذ ودور تلك المشروعات في دعم الخدمات الصحية بعد اكتمال تنفيذها .

كما تم استعراض إمكانات “صحة جازان” وخططها في التعامل الأمثل مع الأحداث الراهنة في الشريط الحدودي بالمنطقة واستعداد وزارة الصحة لدعم الشؤون الصحية في منطقة جازان بكافة ما تحتاج إليه من خدمات والسبل الكفيلة بالإسراع في إنجاز مشروعات الوزارة التي تحت التنفيذ.

وشدد سمو أمير المنطقة على أهمية مضاعفة الجهود وبذل كل ما يوفر الخدمات الصحية التي يحتاجه المواطن والمقيم بمنطقة جازان متمنيا التوفيق للجميع .

من جانبه ثمن الدكتور الربيعة اهتمام ودعم سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز للخدمات الصحية بمنطقة جازان , مؤكدا أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن وتقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية.

وحضر الاجتماع وكيل أمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن ووكيل الامارة للشؤون التنموية أحمد بن عبدالله زعله ومدير عام الشؤون الصحية بجازان محمد بن خالد عبدالعالي وعدد من أعضاء مجلس المنطقة.