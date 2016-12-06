 دراسة: تدخين السجائر يخفض العمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دراسة: تدخين السجائر يخفض العمر

دراسة: تدخين السجائر يخفض العمر
المناطق_وكالات

أكد باحثون في أمريكا أن الذين يدخنون ولو بشكل غير منتظم قد يتعرضون على المدى البعيد للموت المبكر بشكل واضح. وحسب الدراسة التي أجراها باحثون تحت إشراف ماكي إنوي شوا من المعهد القومي الأمريكي لأبحاث السرطان ونشرت نتائجها اليوم الثلاثاء في مجلة “جاما انترناشونال ميدسين” للأبحاث الطبية فإن من يدخنون أقل من سيجارة يوميا في المتوسط معرضون لخطر الموت المبكر أكثر من الذين لم يدخنوا على مدى حياتهم.
وأوضحت شوا أن نتائج الدراسة تؤكد تحذيرات سابقة من أنه ليس هناك منسوب أو حد يمكن اعتباره آمنا بالنسبة للمدخنين.وتشير التقديرات إلى أن نحو خمسة ملايين شخص يموتون سنويا جراء عواقب التدخين.

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