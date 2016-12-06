دراسة: تدخين السجائر يخفض العمر

أكد باحثون في أمريكا أن الذين يدخنون ولو بشكل غير منتظم قد يتعرضون على المدى البعيد للموت المبكر بشكل واضح. وحسب الدراسة التي أجراها باحثون تحت إشراف ماكي إنوي شوا من المعهد القومي الأمريكي لأبحاث السرطان ونشرت نتائجها اليوم الثلاثاء في مجلة “جاما انترناشونال ميدسين” للأبحاث الطبية فإن من يدخنون أقل من سيجارة يوميا في المتوسط معرضون لخطر الموت المبكر أكثر من الذين لم يدخنوا على مدى حياتهم.

وأوضحت شوا أن نتائج الدراسة تؤكد تحذيرات سابقة من أنه ليس هناك منسوب أو حد يمكن اعتباره آمنا بالنسبة للمدخنين.وتشير التقديرات إلى أن نحو خمسة ملايين شخص يموتون سنويا جراء عواقب التدخين.