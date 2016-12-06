محافظ المخواة يلتقي برؤوساء لجان مهرجان الربيع والمنتدى الاقتصادي

التقى محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا برؤوساء لجان مهرجان الربيع والمنتدى الاقتصادي بالمخواة ومهرجان الموز والكادي بقرية ذي عين وأكد خلال اللقاء على أهمية تنوع البرامج وضرورة استهدافها لكافة شرائح المجتمع وقال في كلمته الافتتاحية للقاء :” إن توجيهات سمو أمير المنطقة تؤكد على تهيئة كافة الأماكن للزوار وضرورة تجويد البرامج المقدمة لمرتادي المحافظة “وأوضح بعد نهاية اللقاء ان الحضور استمع إلى التقارير المقدمة من رؤوساء لجان المهرجان حول الاستعدادات من قبل الجهات الحكومية كالجهات الأمنية و البلدية لموسم الشتاء والتي تشمل تهيئة الساحات العامة والحدائق مشيرا الى تجهيز عدد من المواقع الخدمية والحدائق لاستقبال زوار المحافظة كما استعرض اللقاء الخطة الأمنية متضمنة الاستعدادات الأمنية والمرورية وخطط الأمن والسلامة مشيرا إلى خطط وبرامج التوعية الدينية و التي ستنفذ طوال فترة الشتاء.و الفعاليات والبرامج المختلفة المزمع تنفيذها لمختلف الفئات العمرية والتي تستهدف الأسرة والطفل والشباب وكذلك المسنين وكبار السن.

وذكر المحافظ أن الاسرة تحظى باهتمام خاص حيث سيتخلل المهرجان العديد من الفعاليات النسائية المختلفة التي يشرف عليها فريق نسائي بما يكفل خصوصية تامة للعنصر النسائي و تم استعراض مجمل البرامج الثقافية والأدبية التي ستنفذ خلال المهرجان .

وأكد المحافظ على أهمية إدراج برامج تعنى بالأسرة المنتجة وكذلك أهمية إقامة البرامج في الامأكن العامة التي يرتادها الزوار كما جرى خلال اللقاء تسمية أعضاء اللجان وعن المنتدى الاقتصادي تحدث المحافظ قائلا .:

تم تحديد كل مايتعلق بالمنتدى من حيث الموضوعات والمتحدثين وأوراق العمل والفرص الاستثمارية متمنيا ان يحقق المنتدى الغايات التي أقيم من أجلها كما وجه الدعوة لكافة الزوار من داخل المنطقة وخارجها لزيارة المحافظة والاستمتاع باجوائها المتميزة ومناظرها الخلابةمتمنيا ان تكون الفعاليات المقدمة مواكبة لمستوى طموحات الزائر الكريم مؤكدا أن زيارة جبل شدا وقرية ذي عين الأثرية

وكهوف جبل شدا الأسفل بما تحمله من عبق تراثي وجمال طبيعي وسحر آخاذ ستكون متاحة للزوار وكذلك للفرق الإعلامية والقروبات السياحية التي تستقبلها المحافظة هذه الأيام .

واستعرضت اللجنة الاعلامية خطتها لتغطية الفعاليات والتي ركزت على الرعاية والشراكات إضافة إلى استغلال الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي لتغطية الفعاليات