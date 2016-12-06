١٢ شهراً لتأهيل مستشفى جازان العام وتسريع للمشاريع وتحسين ٣٦ منشأة صحية

قام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بزيارة تفقدية لمنطقة جازان اليوم التقى خلالها بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وعدد من أعضاء مجلس المنطقة لمناقشة الوضع الصحي والمشاريع الصحية التي يتم تنفيذها.

وكان وزير الصحة قد استهل زيارته بزيارة مستشفى جازان العام واطلع خلالها على مراحل إعادة تأهيل المستشفى ، وأعلن الدكتور الربيعة البدء في مشروع إعادة التأهيل بعد الانتهاء من المخططات الهندسية وفتح المظاريف الخاصة بترسية المشروع خلال الأسبوع القادم ، وأوضح الدكتور الربيعة أن التأخير في عملية إعادة التأهيل هو لحرص الوزارة على إعادة تأهيل المستشفى ليتوافق مع متطلبات الأمن والسلامة ويحقق أعلى معايير الجودة في الانشاء وتقديم الخدمات ، على أن يتم تسليم الموقع للشركة المنفذة خلال شهرين وأن تتم عملية انجاز المشروع خلال ١٢ شهراً من استلام الموقع، وأوضح الدكتور الربيعة أن المنطقة تحظى باهتمام وأولوية في تنفيذ المشاريع الصحية، وسيستمر دعم ورفع كفاءة تقديم الخدمات الصحية في المنطقة وفي مدينة جازان على وجه الخصوص لتلبية احتياجات المجتمع بالتكامل مع الجهات الحكومية أو الخاصة من مقدمي الخدمات الصحية.

وتضمنت زيارة الدكتور الربيعة افتتاح مشروع مركز الغسيل الكلوي بمدينة جازان والذي يتم تنفيذه ضمن عدد من المراكز بالشراكة بين وزارة الصحة وعدد من الشركات العالمية.

بعد ذلك قام الوزير الربيعة بتدشين المركز الاستشاري الخاص بمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية الذي تم تجهيزه بمستشفى الأمير محمد بن ناصر وفق اتفاقية التعاون بين المدينة الطبية وصحة جازان والذي يقدم خدمات القلب الاستشارية وعمليات القلب المفتوح بالإضافة لعدد من الخدمات والتخصصات الأخرى، كما تم تدشين خدمة الفحص بجهاز الماموقرام لفحص سرطان الثدي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر.

واطلع الدكتور الربيعة برفقة وكيل الوزارة المساعد للمشاريع والشئون الهندسية والفريق المرافق على مشروع مستشفى النساء والولادة ومعوقات انجاز المشروع ووجه بتسريع إنجازه بالإضافة لمشروع مستشفى جازان التخصصي ومستشفيات العارضة والدرب ، بالإضافة لاعتماد مشاريع تحسين عدد ٣٦ منشأة صحيةً بالمنطقة تشمل ٣٤ مركزاً صحياً ومستشفيان ضمن المرحلة الأولى لتحسين المنشآت الصحية بالمنطقة.

وشملت الجولة زيارة مستشفى صامطة العام وتقديم الدعم للكوادر العاملة بالحد الجنوبي والاطلاع على الجهود المبذولة في المستشفى وزيارة بعض المصابين.

يذكر أنه وبالتزامن مع زيارة وزير الصحة قام فريق آخر بقيادة نائب وزير الصحة الأستاذ حمد الضويلع ووكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى بزيارة مستشفيات صبيا والعيدابي ومركز الغسيل الكلوي بصبيا للاطلاع على الخدمات المقدمة.