 بالتعاون مع جمعية “مسك الخيرية” فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض يحتفل بيوم التطوع العالمي 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بالتعاون مع جمعية “مسك الخيرية” فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض يحتفل بيوم التطوع العالمي 2016

بالتعاون مع جمعية “مسك الخيرية” فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض يحتفل بيوم التطوع العالمي 2016
المناطق_الرياض

شارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في الاحتفال باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام .. ونظّم بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومؤسسة مسك الخيرية 3 مهرجانات احتفالية ترفيهية ” بالتزامن ” في 3 مواقع في المجمع الإيوائي للوزارة في حي النخيل بالرياض احتضنتها دار الرعاية الاجتماعية للمسنين ودار الرعاية الاجتماعية للمسنات ومركز التأهيل الشامل .

وحضر المهرجانات الثلاثة عدد من مسؤولي فرع منطقة الرياض يتقدمهم مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية فهد الجنيدل وعدد من مدراء ومنسوبي الدور والمراكز الإيوائية التابعة لفرع الوزارة ، وشارك بها أكثر من 150 شاباً وشابة يمثلون عددا من المجموعات والفرق التطوعية .

ويأتي الهدف من إقامة هذه المهرجانات لتفعيل الدور التطوعي لدى المجتمع والتعريف بأهميته والمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للتطوع إلى جانب إدخال البهجة والسرور في نفوس الفئات التي ترعاها الوزارة .

وتخلل المهرجانات العابا شعبيه ومسابقات خفيفة وتمكين النزلاء من إظهار وإبراز مواهبهم كلاً فيما يتميز به وسط تفاعل كبير وفرحة غامرة منهم .

واختتمت المهرجانات الثلاثة بحفل شاي وتوزيع الهدايا التذكارية على المقيمين .

من جانبه اعتبر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق بن معيض الزهراني مشاركة الفرع في هذا المهرجان جزءً من الواجب تجاه هذه الفئات ، مقدماً شكره وتقديره لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومؤسسة مسك الخيرية .

وأشار الزهراني إلى أن أبواب الوزارة ممثلة في فرعها بالرياض مفتوحة أمام الفرق التطوعية لتقديم ما لديها من أعمال وبرامج موجهة للفئات المشمولة بالرعاية بعد ان يتم التنسيق في ذلك مع الجهات المختصة .

وأضاف : فرع الوزارة بالرياض يشارك بمجموعة من البرامج والأنشطة في جميع المناسبات والأيام العالمية كيوم التطوع ويوم المسنين ويوم الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الأيام

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