 بعد تعرضها لحادث دهس: فريق طبي بمستشفى باللحمر ينجح في إعادة أذن طفلة لوضعه الطبيعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بعد تعرضها لحادث دهس: فريق طبي بمستشفى باللحمر ينجح في إعادة أذن طفلة لوضعه الطبيعي

بعد تعرضها لحادث دهس: فريق طبي بمستشفى باللحمر ينجح في إعادة أذن طفلة لوضعه الطبيعي
المناطق_عسير
تمكن فريق طبي في مستشفى باللحمر العام من اعاده اذن طفله عمرها ست سنوات الى وضعه الطبيعي بعد ان انفصل معظمه إثر حادث مروري تعرضت له الطفلة وهي حالياً تتمتع بصحه جيده بعد اجراء العملية. 

   أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة المنطقة سعيد بن عبدالله النقير مشيرا بأن الطفلة احضرت لطوارئ المستشفى اثر حادث دهس وكانت تعاني من جروح وسحجات في الساعد الأيمن مع أصابه شديدة في الاذن الايسر عباره عن انفصال لصوان الاذن مع بقاء الاذن متصلة بجزئها الأسفل فقط حيث تقرر إدخالها لغرفة العمليات بصورة عاجلة

 واستغرقت العملية ساعتين تم من خلالها اعاده الاذن لحالتها الطبيعية.

 وأضاف النقير بان العملية تمت بواسطة الدكتور حاتم عبد الرحمن المدلله اخصائي جراحه الانف والاذن والحنجرة بمشاركة طبيب الجراحة الدكتور طارق محمود وأخصائي التخدير   الدكتور / جي كومار رافيل والمدير الطبي د / محمد شعبان والفريق الفني المساعد.
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