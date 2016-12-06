 75 لوحِة تشكيلية وفوتوغرافية وكاريكاتيرية في المعارض المصاحبة لمؤتمر الإعلام والإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

75 لوحِة تشكيلية وفوتوغرافية وكاريكاتيرية في المعارض المصاحبة لمؤتمر الإعلام والإرهاب اقتصاديون: سعر الريال ثابت أمام الدولار و ما حدث خلل تقني بإحدى المنصات بعد تعرضها لحادث دهس: فريق طبي بمستشفى باللحمر ينجح في إعادة أذن طفلة لوضعه الطبيعي ١٢ شهراً لتأهيل مستشفى جازان العام وتسريع للمشاريع وتحسين ٣٦ منشأة صحية بالتعاون مع جمعية “مسك الخيرية” فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض يحتفل بيوم التطوع العالمي 2016 الملك سلمان : واقع المنطقة المؤلم نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية والتدخلات السافرة مساعد مدير تعليم الليث يقود ورشة عمل لاربعين معلما شركة الشقيق للمياه والكهرباء تحتفي بإنهاء ٢مليون ساعة عمل بدون أصابات محاضرة تثقيفية عن الأنظمة الالكترونية في السيارات بالكلية التقنية بنجران الهلال الأحمر بنجران يحتفل بالتطوع ببرامج منوعة المؤتمر الدولي للإعلام والإرهاب…جلسة بعنوان “المنصات الإعلامية لجماعة فكر التطرف والإرهاب” مدرسة شمسان الأولى في الانضباط على مستوى عسير

75 لوحِة تشكيلية وفوتوغرافية وكاريكاتيرية في المعارض المصاحبة لمؤتمر الإعلام والإرهاب

75 لوحِة تشكيلية وفوتوغرافية وكاريكاتيرية في المعارض المصاحبة لمؤتمر الإعلام والإرهاب
المناطق_عسير

أقيم على هامش المؤتمر الدولي الثاني للإعلام والإرهاب (الوسائل والاستراتيجيات)، الذي تنظمه جامعة الملك خالد، ممثلة في قسم الإعلام والاتصال، خلال الفترة 7-9 من الشهر الجاري، معرض مصاحب شمل لوحات تشكيلية ورسوما كاريكاتيرية، وآخر تحت مسمى جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب.

وجاء معرض اللوحات التشكيلية ورسوم الكاريكاتير تحت مسمى (الكاريكاتير يقهر الإرهاب)، والذي احتوى على مشاركات أبرز رسامي الكاريكاتير في الصحف السعودية، فيما بلغ عدد مشاركات الكاريكاتير 14 لوحة، و21 أخرى تشكيلية، إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات بأجنحة توعوية، أبرزها جناح وزارة الداخلية، ووكالة الأنباء السعودية (واس)، إضافة إلى مشاركة السناب الأمني بجناح خاص في المعرض.

فيما اشتمل معرض جهود المملكة في مكافحة الإرهاب على 40 لوحة، تم من خلالها عرض أبرز الصور الفوتوغرافية للمملكة وقادتها وقطاعاتها الحكومية والعسكرية في مجال مكافحة الإرهاب.

من جهته، أوضح المشرف على المعارض، عضو اللجنة التنظيمية الأستاذ حسن عواجي، أن منظمي المعرض عملوا على توظيف الفن لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن ريشة الفنان، وعدسة المصور تغنيان عن ألف كلمة، قد يعجز اللسان عن التعبير عنها، مؤكدا أن للفن بشكل عام تأثيره على الفرد والمجتمع، وما يعكسه للعالم عن مدى ثقافة وتطور مجتمعاتنا.

يذكر أن معرض جهود المملكة في مكافحة الإرهاب أقيم بالتعاون بين جامعة الملك خالد، ووكالة الأنباء السعودية (واس).
unnamed (9)

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>