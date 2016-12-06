75 لوحِة تشكيلية وفوتوغرافية وكاريكاتيرية في المعارض المصاحبة لمؤتمر الإعلام والإرهاب

أقيم على هامش المؤتمر الدولي الثاني للإعلام والإرهاب (الوسائل والاستراتيجيات)، الذي تنظمه جامعة الملك خالد، ممثلة في قسم الإعلام والاتصال، خلال الفترة 7-9 من الشهر الجاري، معرض مصاحب شمل لوحات تشكيلية ورسوما كاريكاتيرية، وآخر تحت مسمى جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب.

وجاء معرض اللوحات التشكيلية ورسوم الكاريكاتير تحت مسمى (الكاريكاتير يقهر الإرهاب)، والذي احتوى على مشاركات أبرز رسامي الكاريكاتير في الصحف السعودية، فيما بلغ عدد مشاركات الكاريكاتير 14 لوحة، و21 أخرى تشكيلية، إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات بأجنحة توعوية، أبرزها جناح وزارة الداخلية، ووكالة الأنباء السعودية (واس)، إضافة إلى مشاركة السناب الأمني بجناح خاص في المعرض.

فيما اشتمل معرض جهود المملكة في مكافحة الإرهاب على 40 لوحة، تم من خلالها عرض أبرز الصور الفوتوغرافية للمملكة وقادتها وقطاعاتها الحكومية والعسكرية في مجال مكافحة الإرهاب.

من جهته، أوضح المشرف على المعارض، عضو اللجنة التنظيمية الأستاذ حسن عواجي، أن منظمي المعرض عملوا على توظيف الفن لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن ريشة الفنان، وعدسة المصور تغنيان عن ألف كلمة، قد يعجز اللسان عن التعبير عنها، مؤكدا أن للفن بشكل عام تأثيره على الفرد والمجتمع، وما يعكسه للعالم عن مدى ثقافة وتطور مجتمعاتنا.

يذكر أن معرض جهود المملكة في مكافحة الإرهاب أقيم بالتعاون بين جامعة الملك خالد، ووكالة الأنباء السعودية (واس).

