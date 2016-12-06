 محمد نور في قائمة هدافي كأس العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

لا صحة لافتتاح “مول الحزم” بقطر تزامنا مع زيارة خادم الحرمين وزير الإسكان: تأسيس شركة إعادة التمويل خلال الخمس سنوات القادمة وتستهدف 50 مليار ريال محمد نور في قائمة هدافي كأس العالم قادة دول مجلس التعاون يبدأون أعمال القمة 37 للمجلس 75 لوحِة تشكيلية وفوتوغرافية وكاريكاتيرية في المعارض المصاحبة لمؤتمر الإعلام والإرهاب اقتصاديون: سعر الريال ثابت أمام الدولار و ما حدث خلل تقني بإحدى المنصات بعد تعرضها لحادث دهس: فريق طبي بمستشفى باللحمر ينجح في إعادة أذن طفلة لوضعه الطبيعي ١٢ شهراً لتأهيل مستشفى جازان العام وتسريع للمشاريع وتحسين ٣٦ منشأة صحية بالتعاون مع جمعية “مسك الخيرية” فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض يحتفل بيوم التطوع العالمي 2016 الملك سلمان : واقع المنطقة المؤلم نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية والتدخلات السافرة مساعد مدير تعليم الليث يقود ورشة عمل لاربعين معلما شركة الشقيق للمياه والكهرباء تحتفي بإنهاء ٢مليون ساعة عمل بدون أصابات

محمد نور في قائمة هدافي كأس العالم

محمد نور في قائمة هدافي كأس العالم
المناطق_الرياض

تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية الخميس في أحضان اليابان، التي تولت رعاية البطولة لسنوات لم يقطعها سوى عامان في الإمارات، ومثلهما في المغرب، حيث تقام النسخة الجديدة في ملاعب اليابان هذا العام مثلما أقيمت العام الماضي

فيما يلي قائمة بأسماء أفضل هدافي بطولات كأس العالم للأندية عبر تاريخها:

5 أهداف:

الأوروغوياني لويس سواريز، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، والأرجنتيني سيزار دلغادو (مونتيري المكسيكي).

4 أهداف:

البرازيلي دينلسون (بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي)، محمد أبو تريكة (الأهلي المصري).

3 أهداف:

الفرنسي نيكولا أنيلكا (ريال مدريد الإسباني)، الإنجليزي واين روني (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، البرازيلي روماريو (فاسكو دا جاما البرازيلي)، البرازيلي رونالدينيو (برشلونة الإسباني وأتلتيكو مينيرو البرازيلي)، الأنغولي فلافيو (الأهلي المصري)، البرازيلي واشنطن (أوراوا ريد دياموندز الياباني)، الكولومبي ماوريسيو مولينا (سيونغنام إلهوا تشونما)، هيساتو ساتو (سانفريتشي الياباني).

هدفين :

محمد نور (الاتحاد السعودي) , أموروزو (سوباولو البرازيلي) , بيتر كراوتش (ليفربول الانجليزي) , الفارو سابوريو (سابريسا الكوستاريكي)

وكان دوايت يورك (ترينيداد وتوباغو) اللاعب الوحيد الذي يسجل لفريقين مختلفين في بطولات كأس العالم للأندية، وذلك لفريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسيدني الأسترالي، قبل أن يكرر رونالدينيو هذا من خلال التسجيل لبرشلونة الإسباني، وأتلتيكو مينيرو البرازيلي.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>