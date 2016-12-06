محمد نور في قائمة هدافي كأس العالم

تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية الخميس في أحضان اليابان، التي تولت رعاية البطولة لسنوات لم يقطعها سوى عامان في الإمارات، ومثلهما في المغرب، حيث تقام النسخة الجديدة في ملاعب اليابان هذا العام مثلما أقيمت العام الماضي

فيما يلي قائمة بأسماء أفضل هدافي بطولات كأس العالم للأندية عبر تاريخها:

5 أهداف:

الأوروغوياني لويس سواريز، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، والأرجنتيني سيزار دلغادو (مونتيري المكسيكي).

4 أهداف:

البرازيلي دينلسون (بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي)، محمد أبو تريكة (الأهلي المصري).

3 أهداف:

الفرنسي نيكولا أنيلكا (ريال مدريد الإسباني)، الإنجليزي واين روني (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، البرازيلي روماريو (فاسكو دا جاما البرازيلي)، البرازيلي رونالدينيو (برشلونة الإسباني وأتلتيكو مينيرو البرازيلي)، الأنغولي فلافيو (الأهلي المصري)، البرازيلي واشنطن (أوراوا ريد دياموندز الياباني)، الكولومبي ماوريسيو مولينا (سيونغنام إلهوا تشونما)، هيساتو ساتو (سانفريتشي الياباني).

هدفين :

محمد نور (الاتحاد السعودي) , أموروزو (سوباولو البرازيلي) , بيتر كراوتش (ليفربول الانجليزي) , الفارو سابوريو (سابريسا الكوستاريكي)

وكان دوايت يورك (ترينيداد وتوباغو) اللاعب الوحيد الذي يسجل لفريقين مختلفين في بطولات كأس العالم للأندية، وذلك لفريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسيدني الأسترالي، قبل أن يكرر رونالدينيو هذا من خلال التسجيل لبرشلونة الإسباني، وأتلتيكو مينيرو البرازيلي.