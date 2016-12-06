لا صحة لافتتاح “مول الحزم” بقطر تزامنا مع زيارة خادم الحرمين

انتشر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن افتتاح مول الحزم الضخم بقطر، و عرض الفيديو مشهد من داخل مول شبيه بمول الحزم ممتلئ بالناس .

المناطق تتبعت صحت الخبر و تبين أنه لا صحة لافتتاح مول الحزم بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين لدولة قطر و أن المقطع المنتشر يعود لمول آخر شبيه له

يذكر أن مول الحزم سمي بهذا الاسم تيمنا بعاصفة الحزم التي أطلقها التحالف بقيادة المملكة و من المقرر أن يتم الافتتاح قريبا.

المول تم إنشاؤه على مساحة 105,159 قدم مربع، وتمّ توظيف 15 مهندساً ليعملوا على المشروع، المصمم على غرار غاليريا فيتوريو إيمانويل II في إيطاليا. تطلّب المشروع الذي تمّ تأجيل افتتاحه عدّة مرات 2,500 عاملا و41,400 طن من الحجارة والرخام.

كما أنّ التصميم المستوحى من إيطاليا ليس المستورد الأوروبي الوحيد في المشروع. في الحقيقة، فإنّ المقصود من التجربة بأكملها إلى قطر، فوفقاً لموقع “سيتي لاب”، فإنّ المول سيضمّ “حدائق مضبوطة الحرارة (سيتم إحضار أشجار زيتون بعمر 200 عام من صقيلية)، وشرفات ونوافير تملأ المساحات الخضراء … كما سيتمكّن الزبائن من تذوّق الطعام من كافّة أنحاء العالم (كالأجبان الفرنسية والشوكولاتة البلجيكية)، هذا بالإضافة إلى أن الزوار سيتمكنون من الاطّلاع على المخطوطات النادرة والمجلّدات الفنّية والهندسة والعالم الإسلامي في المكتبة”.

من جانبه قال مدير التسويق في مشروع الحزم سفيان الوزاني في تصريحات صحافية: “إنّ الحزم مول ليس مركز تسوق وحسب… هدفنا هو الأشخاص الذين لا يرتادون المولات. نهتمّ بالقطريين الذين لا يتسوّقون في الدوحة، بل يذهبون إلى باريس وميلان لشراء الملابس والإكسسوارات… كما أنّنا لا نقدم ما تقدمه المولات العادية. ليس هناك صالة طعام ولا سلاسل وجبات سريعة. إنّه مكان مميز لأنّه يقدم خدمات مخصصة لكلّ شخصٍ على حدة”.

وتتضمّن المرافق الأخرى للمول طوابق مخصصة لكبار الشخصيات وكبار كبار الشخصيات، ولكن لم يكشف عن الخدمات التي ستقدمها.