مدير شرطة منطقة تبوك يقلد سنيور والمالكي رتبهم الجديدة

قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد بن صعب التميمي بمكتبة كل من العقيد محمد علي سنيور بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة مقدم ، والنقيب مهند معيض المالكي بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقية من رتبة ملازم أول .

وقد هنأهم سعادته بهذه الثقة الغالية وحثهم على التفاني في العمل لخدمة الدين ثم المليك والوطن ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة وأن تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء .

صحيفة ” المناطق ” تهنئ سنيور والمالكي وتتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية، ألف مبروك.