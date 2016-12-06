مجلس النواب البحريني: البحرين تستذكر دائما المواقف السعودية المشرفة معها على الدوام

رحب مجلس النواب البحريني بانعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ37 في البحرين، كما رحب بأصحاب الجلالة والسمو في بلدهم الثاني، معربا عن تمنياته لقادة دول مجلس التعاون، بالتوفيق والنجاح في أعمال هذه القمة، لتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية.

وأكد المجلس في بيان أصدره خلال جلسته العاديـة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، أن أمن واستقرار دول المجلس جميعاً، وحدة واحدة لا تتجزأ، مع تعزيز الوقوف الحازم الموحد، ضد جميع مظاهر التدخلات الخارجية والتهديدات الإرهابية على اختلاف مصادرها، متطلعاً إلى النجاح المشترك للجميع، من خلال تعزيز أُطر تكامل الجهود التنموية والاقتصادية، بما يخلق البيئة الخصبة لصنع الفرص الواعدة.

وشدد البيان على الدعم النيابي التام، لما ستخرج عنه القمة من قرارات تاريخية حكيمة، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتحديات، تهدف لصالح مستقبل دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.

كما رحب المجلس بالزيارة الكريمة التي سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى البحرين، ولقائه بأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد أن البحرين تتشرف بالزيارة التاريخية المباركة، “لنعلن بكل الإجلال والإكبار، والتقدير والمحبة، للضيف العزيز والقائد العربي الكبير، في بلده الثاني، أن مملكة البحرين ستظل تستذكر دائما وأبدا، المواقف السعودية المشرفة معها على الدوام”.