 تيريزا ماي: أمن الخليج هو أمن بريطانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

هادي: المركزية المفرطة في إدارة الدولة لم تورث غير الحروب والدمار وتفتيت المجتمع فقدان الاتصال بسفينة تقل 60 راكبا قرب سقطرى ووزير الثروة السمكية يناشد التحالف 4 طرق فعالة تخلصك من الكرش في 15 يوماً تيريزا ماي: أمن الخليج هو أمن بريطانيا الإحصاء: 1125 فريق رياضي بالمملكة أجرى 4220 مباراة في عام 2015 بالفيديو.. “الربيعة” يحوّل شكوى مواطن في بيشة لمسؤول.. والمواطن: لا تحولنا على أحد أنت الوزير “التعليم” تنفي تغيير التقويم الدراسي ومواعيد الاختبارات مدير شرطة منطقة تبوك يقلد سنيور والمالكي رتبهم الجديدة إغلاق سفارة أمريكية مزيفة ظلت تعمل في غانا لـ10 أعوام مجلس النواب البحريني: البحرين تستذكر دائما المواقف السعودية المشرفة معها على الدوام تداول: طرح أرامكو لن يتطلب تغييرا بقواعد السوق المالية خلال افتتاحه مبنى المحافظة..أمير تبوك: لايهمنا المبنى والحجر ومايهمنا هو المواطن ورفع الظلم عنه وتلبية متطلباته

تيريزا ماي: أمن الخليج هو أمن بريطانيا

تيريزا ماي: أمن الخليج هو أمن بريطانيا
المناطق_وكالات

أعربت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، عن تقديرها لما وصفته بالقيمة الإستراتيجية التي تمثلها العلاقات الثنائية بين بريطانيا والبحرين، مؤكدة على وقوف بلادها كداعم لدول الخليج العربي وتسخير الإمكانيات للحفاظ على أمن منطقة الخليج واستقرارها، معتبرة أن “أمن الخليج هو أمن بريطانيا”.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن ماي قولها، خلال زيارتها للقوات البحرية الملكية البريطانية في ميناء خليفة بن سلمان اليوم الثلاثاء، “إنها لفرصة جيدة لأتحدث إليكم رجالا ونساء تضعون حياتكم على المحك لحماية الناس ومصالح بريطانيا في جميع أنحاء العالم. نشعر بالفخر تجاه قواتنا البحرية المعروفة بما تحتويه من خبرات وكفاءات مهنية عالية والتفاني الذي يبديه منتسبو البحرية من ضباط وبحارة وأفراد”.

وأضافت: “لقد شهدت بنفسي العمل الدؤوب الذي تقومون به تجاه أمن الخليج الذي يعتبر أمننا. وزيارتي لمملكة البحرين تأتي لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي. ونسعى للتأكيد على شراكتنا مع دول الخليج وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع للحفاظ على أمن مواطنينا في الداخل والخارج، والتأكيد على حفظ الاستقرار اللازم للتنمية على مستوى العالم”.

وتابعت “جميعكم تساهمون بدور فعال في تنفيذ الرؤية العالمية لبريطانيا، وما تقومون به من جهود كبيرة مرتبطة ضمن التزامها للحفاظ على أمن الخليج لا يقل أهمية عن ذلك. ويجدر بكم أن تفخروا بما تقومون به، كما أن اختياركم ضمن التحالف الدولي ضد “داعش” يدل على الثقة بكفاءتكم وكفاءة البحرية الملكية”. وأشارت إلى أن البحرية الملكية تقوم بــ”دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز العلاقات التاريخية المتينة” التي تربط البلدين.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>