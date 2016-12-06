تيريزا ماي: أمن الخليج هو أمن بريطانيا

أعربت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، عن تقديرها لما وصفته بالقيمة الإستراتيجية التي تمثلها العلاقات الثنائية بين بريطانيا والبحرين، مؤكدة على وقوف بلادها كداعم لدول الخليج العربي وتسخير الإمكانيات للحفاظ على أمن منطقة الخليج واستقرارها، معتبرة أن “أمن الخليج هو أمن بريطانيا”.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن ماي قولها، خلال زيارتها للقوات البحرية الملكية البريطانية في ميناء خليفة بن سلمان اليوم الثلاثاء، “إنها لفرصة جيدة لأتحدث إليكم رجالا ونساء تضعون حياتكم على المحك لحماية الناس ومصالح بريطانيا في جميع أنحاء العالم. نشعر بالفخر تجاه قواتنا البحرية المعروفة بما تحتويه من خبرات وكفاءات مهنية عالية والتفاني الذي يبديه منتسبو البحرية من ضباط وبحارة وأفراد”.

وأضافت: “لقد شهدت بنفسي العمل الدؤوب الذي تقومون به تجاه أمن الخليج الذي يعتبر أمننا. وزيارتي لمملكة البحرين تأتي لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي. ونسعى للتأكيد على شراكتنا مع دول الخليج وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع للحفاظ على أمن مواطنينا في الداخل والخارج، والتأكيد على حفظ الاستقرار اللازم للتنمية على مستوى العالم”.

وتابعت “جميعكم تساهمون بدور فعال في تنفيذ الرؤية العالمية لبريطانيا، وما تقومون به من جهود كبيرة مرتبطة ضمن التزامها للحفاظ على أمن الخليج لا يقل أهمية عن ذلك. ويجدر بكم أن تفخروا بما تقومون به، كما أن اختياركم ضمن التحالف الدولي ضد “داعش” يدل على الثقة بكفاءتكم وكفاءة البحرية الملكية”. وأشارت إلى أن البحرية الملكية تقوم بــ”دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز العلاقات التاريخية المتينة” التي تربط البلدين.