 فقدان الاتصال بسفينة تقل 60 راكبا قرب سقطرى ووزير الثروة السمكية يناشد التحالف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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فقدان الاتصال بسفينة تقل 60 راكبا قرب سقطرى ووزير الثروة السمكية يناشد التحالف

فقدان الاتصال بسفينة تقل 60 راكبا قرب سقطرى ووزير الثروة السمكية يناشد التحالف
المناطق - متابعات

أكد وزير الثروة السمكية، فهد كفاين فقدان الإتصال بسفينة تقل قرابة 60 راكبا من أبناء محافظة سقطرى في عرض البحر، شمال غرب الأرخبيل

وقال كفاين، إن السفينة فقدت منذ خمسة أيام، بين محافظتي حضرموت وسقطرى، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأنها تعرضت لحادث، وأنها تحمل على متنها قرابة 60 راكبا بينهم أطفال ونساء.

وناشد الوزير كفاين التحالف العربي، التدخل العاجل لإنقاذ ركاب السفينة المنكوبة، شمال غرب أرخبيل سقطرى.

وأضاف أن الحادث وقع على بعد 29 كيلو غرب قلنسية، وأن السفينة كانت تحمل إلى جانب الركاب الستين، 25 قارب صيد صغير حمولة 2 طن.

وأشار وزير الثروة السمكية إلى أن السلطات المحلية في سقطرى تفيد بأن 2 من ركاب السفينة تم إنقاذهم من قبل سفينة أخرى، بعد أن تم العثور عليهم على متن قارب صغير.

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