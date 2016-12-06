هادي: المركزية المفرطة في إدارة الدولة لم تورث غير الحروب والدمار وتفتيت المجتمع

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه هادي ، بالدعم والإسناد الذي قدمتهُ قوات التحالف العربي بقيادة المملكة عبر عاصفة الحزم التي عززت نضال الشعب اليمني وإعادت للوطن مجدهُ في مواجهة ما وصفها بالقوى الفئوية المناطقية الباغية.

وأشار الرئيس اليمني خلال لقاءِ جمعه برئيس ونواب جامعة عدن وعمداء الكليات والمراكز التعليمية والإدارية في الجامعة, إلى أهمية التجارب الاتحادية في عديد من الدول التي تجاوزت مراحل الصراع على السلطة والثروة من خلال نظام الأقاليم الاتحادي العادل الذي يحفظ الحقوق ويخلق التنافس بين الأقاليم لتنمية ذاتها، مشيداً بتجربة الإمارات التي احتفت بالذكرى الـ 45 ليومها الوطني المفعم بالنجاحات والانتصارات والتطورات النوعية على صعيد البنى التحتية والتنموية والتقدم التكنولوجي فضلاً عن بناء الإنسان واستقراره والإهتمام بمعيشته.

وأضاف هادي وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” إن تجربة نحو 60 عاماً في اليمن لإدارة الدولة من خلال المركزية المفرطة لم تورث غير الحروب والدمار وتفتيت المجتمع عبر الصراعات والمتأسي وانعدام الخدمات الاساسية”، مشيراً إلى أن ذلك ما يريد استمراره الحوثي وصالح من خلال انقلابهم على مسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد وعلى مشروع الدولة وتجربة الأقاليم”.