إيران تُصعق بإعدام خلية تجسس تابعة لها في المملكة.. وتسارع بـ “رد غير متوقع”

نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، وجود أية صلة لبلاده بعناصر الخلية المتهمة بالتجسس في السعودية، على حد افترائه.

وزعم قاسمي، ردا على محاكمة خلية تجسس على صلة بإيران، أن بلاده ليس لديها أية أنشطة في السعودية تتعارض مع المقررات الدولية والمبادئ الدبلوماسية.

وقال قاسمي، إن السياسة المبدئية لإيران إزاء دول الخليج، تستند على رعاية مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي البلدان.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أصدرت أمس الثلاثاء، حكمها الابتدائي بإعدام 15 مداناً في خلية التجسس الإيرانية التي تضم 32 شخصاً.

ونطق القاضي بالحكم على المتهمين في 4 غرف للقضاة، حيث بلغ عدد من حكم عليهم بالقتل تعزيراً 15 مداناً، فيما تمت تبرئة “2”، والحكم بالسجن لمدة متفاوتة لـ 15 آخرين.

وتضم خلية التجسس 32 متهما (30 سعوديا، وإيراني، وأفغاني). وجاء النطق بالحكم بعد 10 أشهر من إجراءات المحاكمة، و160 جلسة، شارك فيها حوالي 100 محام.

ومن أبرز التهم الموجهة إلى المتهمين تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، ومقابلة بعض عناصر الخلية مرشد إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات.