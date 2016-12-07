 معارك عنيفة بين الشرعية والانقلابيين في تعز.. ومقتل 8 حوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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معارك عنيفة بين الشرعية والانقلابيين في تعز.. ومقتل 8 حوثيين

معارك عنيفة بين الشرعية والانقلابيين في تعز.. ومقتل 8 حوثيين
المناطق - وكالات:

ذكرت مصادر في المقاومة الشعبية، أن 8 من مسلحي الحوثي والقوات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، قتلوا وجرح العشرات في معارك مع رجال الجيش والمقاومة بمحافظة تعز (275 كيلومتراً جنوب صنعاء).
وقالت المصادر، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في الجبهتين الشرقية والغربية للمدينة، جراء هجمات شنتها المليشيات على مواقع الجيش والمقاومة.

وأضافت المصادر، أن المعارك أسفرت عن سقوط قتيلين وجرح 8 آخرين من رجال الجيش والمقاومة، مؤكدة تصدي الهجمات التي شنتها المليشيات.

وبحسب المصادر، فقد واصل الحوثيون وقوات صالح قصفهم على الأحياء والقرى السكنية بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مشيرين إلى أن القصف أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين.

وتشهد محافظة تعز معارك عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من عام ونصف، خلفت ألاف القتلى والجرحى من الجانبين، إلى جانب مدنيين.

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