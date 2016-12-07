 أنجيلا ميركل تؤيد حظر النقاب في بلادها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أنجيلا ميركل تؤيد حظر النقاب في بلادها

أنجيلا ميركل تؤيد حظر النقاب في بلادها
المناطق - وكالات:

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأييدها حظر النقاب، طالما أن ذلك لا يتعارض مع القانون.

وقالت ميركل في كلمة لها باعتبارها رئيسةً للحزب المسيحي الديمقراطي في مؤتمر الحزب الثلاثاء، في مدينة إيسن إن “المعمول به لدينا، كشف الوجه، لذلك فليس من المناسب تغطيته بشكل كامل لابد من حظر النقاب” طالما كان ذلك ممكناً من الناحية القانونية. وقوبل تأييد المستشارة حظر النقاب، بتصفيق حاد.

ويسعى الحزب المسيحي الديمقراطي إلى حظر النقاب في المحاكم على سبيل المثال، وأثناء حملات التفتيش على الهوية من قبل الشرطة، وفي المواصلات العامة.

وفي الوقت ذاته انتقدت المستشارة الألمانية تزايد العدوانية ورسائل الكراهية على الإنترنت وقالت: “هناك انطباع أحياناً أن بعض الذين يعيشون هنا في ألمانيا منذ وقت طويل، يحتاجون إلى دورة في الاندماج بشكل ملح”.

وطالبت ميركل بالاحترام المتبادل بين رواد الإنترنت وقالت: “أحياناً يتخلى رواد الإنترنت عن جميع القيود بقدر لم أكن أتخيله أبداً… وهنا أقول ونقول: ليس بهذا الشكل”.

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