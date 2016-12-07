 مقطع مُبكي للشيخ المغامسي.. إياكم أن تشغلكم زوجاتكم وأولادكم عن بر الوالدين عند كبرهما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مقطع مُبكي للشيخ المغامسي.. إياكم أن تشغلكم زوجاتكم وأولادكم عن بر الوالدين عند كبرهما

المناطق - الرياض

“بر الوالدين” لو استغرق المؤمن عمره كله في تحصيله لكان أفضل من جهاد النفل، مصداقا لقول الله تعالى ” وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ”.

وفي مقطع مصور منذ سنوات للشيخ صالح المغامسي، أكد أنه على الإنسان ألا يشغله زوجته وأولاده عن بر الأم والأب، خاصة في الكبر وبلوغ سن الأربعين عاما،  حيث قال الله تعالى “حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه”.

ولهذا على كل المسلمين صغارا وكبارا ألا يهملوا أبويهم خاصة في الكبر، وألا يشغله عنهما شاغل، زوجة، ابن، أموال، عمل، حيث أمك ووالدك ثم البقية تعوضه الأيام ..

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