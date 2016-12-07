 “عقارات الرياض” خاوية على عروشها.. “الركود” يضربها والمبيعات تهوي 38 % | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“عقارات الرياض” خاوية على عروشها.. “الركود” يضربها والمبيعات تهوي 38 %

“عقارات الرياض” خاوية على عروشها.. “الركود” يضربها والمبيعات تهوي 38 %
المناطق - الرياض:

أظهر المؤشر العقاري لوزارة العدل، تحقيق أحياء الرياض خلال الشهر الماضي إجمالي قيمة صفقات بلغت 2.6 مليار ريال، لكن بتراجع كبير مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي بلغت نسبته 38%، فيما حققت قطع الأراضي أفضل مبيعا في قائمة المجموعات العقارية بقيمة 2.3 مليار ريال، ثم مبيعات “المعارض والمحلات” بقيمة 94 مليون ريال، والشقق السكنية بإجمالي 55 مليون ريال.

وظلت أحياء الرمال والياسمين والملقا بمدينة الرياض ضمن الأحياء العشرة الأكثر نشاطا في قيمة الصفقات خلال السنتين الماضيتين، فيما قفز حي الرمال خلال شهر صفر الماضي إلى المرتبة الأولى في قيمة الصفقات وحققت مبيعات بلغت أكثر من 118 مليون ريال، لكن بانخفاض تجاوز 45% عما حققه أكثر الأحياء نشاطا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقاد حي الرمال 10 أحياء بمدينة الرياض في قائمة الأكثر نشاطا بقيمة الصفقات خلال صفر الماضي لتستحوذ على نحو 35% من إجمالي قيمة الصفقات وسجلت أكثر من 912 مليون ريال، بتراجع بلغت نسبته 43% مقارنة بقيمة الصفقات المسجلة للأحياء العشرة الأكثر نشاطا خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسبما نقلت “الوطن”.

وبدت الأحياء الأكثر نشاطا متأثرة رغم تقدمها قوائم التداول، بسبب تدني قيمة الصفقات بشكل عام، نتيجة لموجة الركود التي ضربت سوق العقار ليس في المملكة فقط ولكن في المنطقة الإقليمية والعالم، إذ سجل عدد الصفقات تراجعا ملحوظا خلال صفر الماضي واستقر إجماليه عند 2278 صفقة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حينما سجلت 3552 صفقة بفارق 1274 صفقة.

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