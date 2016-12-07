 (فيديو) “الربيعة” للعاملين بمستشفى عسير المركزي: “فخور بإنجازاتكم وقدراتكم المميزة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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(فيديو) “الربيعة” للعاملين بمستشفى عسير المركزي: “فخور بإنجازاتكم وقدراتكم المميزة”

المناطق - أبها

أشاد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة، بمستشفى عسير المركزي، مؤكدا أنها منشأة مميزة ويحق للجميع الافتخار بانجازاتها وقدرات العاملين بها.

وأضاف الربيعة خلال حفل حضره في مقر المستشفى بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائه، “سعدت لما رأيت من إنجازات نفتخر بها في مستشفى عسير المركزي، أحد المراكز المميزة على مستوى المملكة، كما رأيت تطورات مذهلة”.

وأشار خلال كلمته إلى أن المستشفى يقدم خدمة جيدة للمنطقة، مهنئا العاملين على هذه الإنجازات، التي ذكرها في عدة أقسام متنوعة في المستشفى.

وحضر الاحتفال نائب الوزير حمد الضويلع؛ ووكيل الوزارة للشؤون الهندسية وإدارة المشاريع المهندس بدر الدلامي وعدد من مسؤولي وزارة الصحة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير ومنسوبي صحة عسير وعدد من أعيان المنطقة.

وكان الوزير الربيعة، قد تفقد مشاريع البنية التحتية في المستشفى ودشن الموقع الإلكتروني والهوية الجديدة وشعار مستشفى عسير المركزي.

وتستمر زيارته للمنطقة حتى ظهر الغد حيث سيقوم صباح الغد بجولة تفقدية على مركز الطب المنزلي بالمستشفى، ويدشن المركز الاستشاري التخصصي لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية؛ ويزور مستشفى الولادة والأطفال بأبها؛ ومستشفى الخميس المدني؛ ومركز الجفالي لغسيل الكلى ومن ثم يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير الذي سيفتتح عند الساعة ١١ صباحاً مستشفى محافظة أحد رفيدة الجديد.

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