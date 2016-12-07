 شرطي أمريكي يقتل مبتعثا بطلق ناري في الرأس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شرطي أمريكي يقتل مبتعثا بطلق ناري في الرأس

شرطي أمريكي يقتل مبتعثا بطلق ناري في الرأس
المناطق - وكالات

قتل مبتعث إماراتي بالولايات المتحدة، برصاص شرطي ادّعى حدوث اشتباك مع المبتعث، ما نتج عنه إطلاق النار عليه ووفاته في الحال.

ووفق تصريح مكتب النائب العام في ولاية أوهايو الأمريكية، فإن المتوفى يدرس في جامعة كيس ويسترن ريزيرف، وإنه قتل خلال تصارعه مع ضابط شرطة في مدينة هدسون، فيما ذكر المركز الطبي بالمدينة أن المبتعث يبلغ من العمر 26 عامًا، وتوفي إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

وفيما لم يعلن المحققون عما إذا كان المبتعث مسلحًا أم لا، تم الإفراج عن ضابط الشرطة القاتل بكفالة مالية؛ وادّعت التحقيقات أن المبتعث دخل في صراع مع أحد رجال الشرطة، إلا أن الشرطي عاجله بطلقات نارية، أصابته إحداها في الرأس، وتوفي في الحال.

وعلى ضوئه، قالت الخارجية الإماراتية إنها بالتنسيق مع سفارتها في واشنطن تتابع حالياً سير التحقيق في ملابسات الحادث المؤلم الذي أدى إلى وفاة أحد مبتعثي الدولة، وإنه على ضوء هذه المتابعة ستصدر الوزارة بيانًا أشمل في وقت لاحق.

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