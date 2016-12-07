مقيم هندي لم يتمكن من الحصول على إجازة.. فشاهد زفافه عبر فيس بوك

اكتفى عامل هندي بالجلوس في منزله في المملكة ومشاهدة مراسم زواجه في الهند عبر خدمة البث الحي على فيس بوك وذلك نظراً لعدم تمكنه من الحصول على إجازة من عمله.

ووفقاً لمواقع هندية نشرت تفاصيل القصة الغريبة، حيث أفادت أن حرص العامل هاريس على عدم فقد عمله في المملكة وكذلك رغبته في إتمام زفافه على عروسه، جعله يبتكر فكرة جديدة لم يرها أهل مدينة كيرالا من قبل.

وأوضح موقع “إنديان إكسبرس” أن هاريس صمم على إتمام حفل زواجه في نفس التاريخ الذي اتفق عليه مع أهل عروسه وقام بإنابة شقيقته في القيام بدور العريس في حفل الزفاف واكتفى هو بمشاهدة الحفل عبر خدمة البث المباشر على فيس بوك.