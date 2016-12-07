(فيديو) نجا بأعجوبة من شاحنته قبل سقوطها في وادٍ

تمكن سائق شاحنة صيني من النجاة بحياته، بعد أن قفز من الشاحنة في اللحظة الأخيرة، قبل أن تنزلق وتقع في الوادي.

وكان الرجل يقود الشاحنة في منطقة ريفية، عندما انهار جزء من الطريق تحت ثقلها، وظلت الشاحنة معلقة على حافة الوادي.

لكن السائق أدرك أن الأمر لن يطول على هذه الحالة، فسارع للانتقال إلى مقعد الراكب، وقفز من النافذة لينجو بحياته، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولم يكن السائق ليختار توقيتاً أفضل للقفز من الشاحنة، فلو تأخر جزءاً من الثانية، لانهارت به في الوادي، لكنه وصل إلى بر الأمان دون أن يصاب بأي أذى.