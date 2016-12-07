صندوق النقد العربي: أدوات التمويل الإسلامية فرصة لتنمية اقتصادات المنطقة

أكد مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، أن الوضع الاقتصادي الراهن وتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، يعزز من الحاجة إلى متابعة الجهود في تطوير أسواق الصكوك لإيجاد قنوات تمويله واستثمارات بديلة، تساعد في جذب المدخرات من خارج القطاع المالي، وتوظيفها في تطوير التنمية، وذلك أثناء الجلسة الأولى التي عنوانها “مقومات أسواق الصكوك” خلال المؤتمر الدولي لهيئة السوق المالية والبنك الدولي في الرياض أمس.

وأضاف الحميدي، أن أدوات التمويل الإسلامي مناسبة لتمويل التنمية الاقتصادية، من خلال اعتمادها على تمويل أنشطة اقتصادية حقيقية، وإيجاد أصول جديدة، وتمويل أصول منتجة تدر عائدا، وتسهم في إيجاد فرص عمل إضافية.

من جهته قال، الرئيس التنفيذي لشركة ميريل لينش مطشر المرشد، إن السوق الثانوية تحتاج إلى التحرك في الصكوك والسندات لتكون منصة نشطة لتحريك رأس المال، وأن الصكوك هي من أفضل الخيارات بالنسبة للسعودية.

وأضاف المرشد، أن سوق النفط تؤثر على السوق المالية بما فيها الصكوك، ويجب أن تطرح الصكوك بالعملة المحلية والدولار لأننا بحاجة إلى سيولة جديدة تأتي من الخارج، وهذا مهم جدا للسوق السعودية، ويجب أن يكون هناك كيان مركزي تشريعي وتنظيمي، لسوق الصكوك ولا بد من تدخل حكومي، وأن يكون هناك منصة إلكترونية لسوق الصكوك.

من ناحية أخرى قال مدير المعهد الإسلامي “ار تي” مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عزمي عمر، إن التحديات في إصدار الصكوك كثيرة وكبيرة، والتحدي القائم بالنسبة للبنك المركزي عليه إصدار صكوك مستمرة لأجل التطوير، لافتا إلى أن السعودية لديها فرصة هائلة بالنسبة للصكوك ولا بد من طرق مبتكرة لإصدارها. وأضاف أن أحد أدوارنا أن نقوم بمساعدة الدول في تطوير التشريعات المالية بصفة عامة وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء وخصوصا في الصكوك، وأن أحد أحدث مشاريعنا أننا نقوم بتطوير نظام خاص للصكوك، وتطوير خطة شاملة في التمويل الإسلامي، ومعيار مشترك في الدول الأعضاء.

من جهته قال مايكل بننيتت رئيس قسم العقود الاشتقاقية والتمويل المهيكل في دائرة خزينة البنك الدولي من خزانة البنك الدولي، لا بد أن يكون هناك تطوير للتشريعات وأن تكون واضحة حتى يكون هناك ارتياح للاستثمار في الصكوك، كما أن كل ما يعاني منه السوق السيولة، وطريقة الحصول عليها أن يكون هناك إصدارات كبيرة للصكوك تصدر بصفة منتظمة وأن يكون هناك تدفقات في السوق الأولية، مضيفا أنه لا بد أن يكون هناك منصات إلكترونية لنشر أسعار الصكوك في السوق. ولا بد أن يكون لدينا أدوات إسلامية قادرة على الربح.