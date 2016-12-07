صقيع متوقع على الشمال وأجواء باردة شمال غرب المملكة خلال الليالي المقبلة

يتوقع أن يتشكل الصقيع على المنطقة الشمالية من المملكة خلال الليالي المقبلة، حيث يتركز على أجزاء مثل عرعر وسكاكا، ويبلغ ذروته فجر السبت.وفي التفاصيل: يتوقع أن تصل درجات الحرارة حول الصفر المئوي في تلك المناطق، بينما تتدنى درجة الحرارة لتصل -4 في طريف وساكاكا وعرعر وربما أقل في مناطق أخرى، حيث تبلغ الأجواء الباردة ذروتها فجر السبت.

ورياح شرقية معتدلة السرعة تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.يتوقع أن تزيد “الشرقية” الشعور بالأجواء الباردة، خاصة في ساعات الفجر والصباح الباكر، ويتوقع أن تصل هبات الرياح 70 كم/ الساعة. قد تثير الغبار والرمال مما يتسبب بتدني مدى الرؤية الأفقية