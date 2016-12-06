 تراجع النفط بسبب شكوك في أن تخفيضات الانتاج ستكون كبيرة بما يكفي لإنهاء الفائض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تراجع النفط بسبب شكوك في أن تخفيضات الانتاج ستكون كبيرة بما يكفي لإنهاء الفائض

تراجع النفط بسبب شكوك في أن تخفيضات الانتاج ستكون كبيرة بما يكفي لإنهاء الفائض
المناطق- وكالات

هبطت أسعار النفط يوم الأربعاء بسبب استمرار الشكوك في أن الخفض المزمع في إنتاج النفط الخام والذي تقوده أوبك وروسيا سيكون كبيرا بما يكفي للقضاء على فائض المعروض الذي تعاني منه الأسواق منذ أكثر من عامين.

ووفقا لـ “رويترز” هبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت الدولي 24 سنتا أو 0.45 في المئة إلى 53.69 دولار للبرميل بالمقارنة مع آخر إغلاق لها .

وهبطت أسعار التعاقدات الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.37 في المئة إلى 50.74 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير بلغ 19 في المئة بعد أن أعلنت أوبك وروسيا الأسبوع الماضي أنهما ستخفضان بشكل مشترك الإنتاج العام المقبل في محاولة لتعزيز الأسواق.

ولكن شكوكا ظهرت بعد ذلك بشأن ما إذا كانت التخفيضات المزمعة كبيرة بما يكفي لإنهاء الفائض بعد أن تحدثت كل من أوبك وروسيا عن إنتاج قياسي.

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