قبول استقالة حسان قباني الرئيس التنفيذي لـ “زين” .. وتعيين الاسترالي كالياروبولوس بديلاً

علنت شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن استقالة حسان قباني عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك نظراً لأسباب شخصية، والتي تقدم بها لمجلس إدارة الشركة بتاريخ 6 ديسمبر 2016م وقد تمت الموافقه عليها بتاريخ نفس اليوم على أن تسري اعتباراً من يوم 31 ديسمبر 2016م.

كما تعلن الشركة عن تعيين بيتر كالياروبولوس رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من يوم 1 يناير 2017م، حيث وافق مجلس إدارة الشركة على هذا القراربتاريخ 6 ديسمبر 2016م.

تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير نيابة عن الشركة وموظفيها بخالص شكره وتقديره لحسان قباني مقدرا له جهوده المخلصة خلال تحول الشركة في السنوات الثلاث الماضية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في المستقبل.

وصرح نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس الإدارة، قائلا ينضم بيتر كالياروبولوس الى شركة زين السعودية في مرحلة هامة من مراحل تطور الشركة حيث أن لدينا ثقة تامة بأنه القيادي المناسب الذي سيتولى قيادة عمليات الشركة والانتقال بها الى المراحل القادمة من التطور مرتكزا في ذلك على الانجازات العديدة التي حققها حسان قباني.

ينضم كالياروبولوس الاسترالي الجنسية، الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماكواري (سيدني، أستراليا) في عام 1985م، الى شركة زين السعودية كخبير في مجال الاتصالات يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة حيث أنه قد أمضى ما يزيد عن الثلاثين عاما من الخبرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ولعب دورا محوريا ورئيسيا في تحول وتطور العديد من الشركات العاملة في منطقتي المحيط الآسيوي والشرق الأوسط.

وقد كان آخر منصب شغله كالياروبولوس هو المدير العام لشركة Touch في لبنان حتى شهر يونيو من العام الحالي 2016م حيث أن Touch هي المشغل الريادي في لبنان والذي تتولى مجموعة زين إدارتها نيابة عن وزارة الاتصالات اللبنانية، وبعد ذلك تولى الأستاذ/ كالياروبولوس دور المستشار لرئيس مجلس إدارة Touch ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين الأستاذ/ بدر الخرافي.

ومن ضمن المسؤوليات المختلفة التي تولاها كالياروبولوس كانت توليه لمسؤولية ثقافة الأعمال التي ترتكز على العملاء والارتقاء بمستويات الانتاجية وتنفيذ استراتيجيات تطويرية وتنموية. وكان قد شغل فيما مضى منصب عضو مجلس إدارة في العديد من شركات الاتصالات والتقنية في سنغافورة، الهند، الولايات المتحدة، أستراليا، نيوزيلاندة والشرق الأوسط.

معلومات عن الرئيس التنفيذي الجديد لـ “زين”:

– يحمل درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية (يو إن إس دبليو).

– حاصل على الماجستير من جامعة ماككوير.

– الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).

– مدير إدارة شركة أوبتوس في فبراير/ شباط 2003.

– كان مسئولا عن تسلم منتجات الاتصالات المتكاملة، الخدمات والحلول.

– لديه خبرة 20 عاما في لعب الأدوار الكبيرة في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات في أستراليا، الولايات المتحدة وآسيا المحيط الهادي، كما عمل مديرا للاتصالات في نيوزيلندا.

– عمل مع شركة «بريتيش تيليكوم» عبر آسيا والمحيط الهادي في مهنة مدير مبيعات للأسواق الاستراتيجية وتعامل مع مختلف شركات المشروعات الكبرى لدى «بريتيش تيليكوم» في آسيا والمحيط الهادي.

– قبيل انضمامه لشركة أوبتوس كان مديرا لشركة الهواتف النقالة «تيلسترا» ومسئولا عن توزيع خدمات المستهلكين.

– عمل مع شركة الاتصالات لما وراء البحار في التسعينيات مترئسا المبيعات، التسويق، وفرق تنمية الأعمال في أستراليا والولايات المتحدة