“سعودي أوجيه” تبيع حصتها بالبنك العربي بـ1.1مليار دولار

كشف صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي في الأردن عن تقدمه مع مجموعة من مستثمرين سعوديين وأردنيين وعرب لشراء حصة شركة “أوجيه الشرق الأوسط” القابضة في البنك العربي البالغة 20%، مضيفاً أن أوجيه وافقت على ذلك بحسب مااوردته العربية.

وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت الشهر الماضي أن شركة السعودي أوجيه قد توصلت إلى اتفاق مبدئي لبيع حصتها في البنك لصالح مجموعة فواز الحكير مقابل 1.1 مليار دولار.

وارتفع سهم البنك العربي أمس بنسبة 1.15 % في بورصة عمان ليغلق عند مستوى 6.15 دينار للسهم.

ورجح المصري تنفيذ الاتفاقية في غضون الفترة المقبلة، مشيراً إلى إمكانية حصولها الشهر المقبل على أبعد تقدير.

يذكر أن مجموعة البنك العربي أعلنت عن تحقيقها أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 617,9 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 أيلول 2016 مقارنة بـ 615,1 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2015.

وقال البنك حينها، إن أرباح المجموعة قبل الضرائب بلغت 815,8 مليون دولار، مبينا أن هذه النتائج تعكس الأداء المتوازن للبنك والقدرة المستمرة في النمو وتحقيق الأرباح مع المحافظة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 8,3 مليار دولار أميركي كما في نهاية أيلول 2016.