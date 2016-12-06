 “سعودي أوجيه” تبيع حصتها بالبنك العربي بـ1.1مليار دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

للمرة الأولى في تاريخ المؤتمرات العربية.. ١٨ طالبا وطالبة مقررون لجلسات مؤتمر” الإعلام والإرهاب” بجامعة الملك خالد علاج 3953 طفل من ابناء الاشقاء السوريين في مخيم الزعتري أمانة تبوك تحذر ملاك الأراضي الزراعية من مغبة التصرف بأراضيهم بأنشطة لاتتعلق بالزراعة أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة حقل أمير تبوك يفتتح مبنى محافظة حقل الجديد الاتحاد القطري: نفاد تذاكر مباراة الأهلي وبرشلونة “سعودي أوجيه” تبيع حصتها بالبنك العربي بـ1.1مليار دولار قبول استقالة حسان قباني الرئيس التنفيذي لـ “زين” .. وتعيين الاسترالي كالياروبولوس بديلاً 49 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة بنهاية الربع الـ 3 تراجع النفط بسبب شكوك في أن تخفيضات الانتاج ستكون كبيرة بما يكفي لإنهاء الفائض “رويترز”: محمد بن سلمان دشن محاولات إنقاذ سوق النفط في قمة العشرين طقس بارد في معظم المناطق نهاية الأسبوع

“سعودي أوجيه” تبيع حصتها بالبنك العربي بـ1.1مليار دولار

“سعودي أوجيه” تبيع حصتها بالبنك العربي بـ1.1مليار دولار
المناطق- الرياض

كشف صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي في الأردن عن تقدمه مع مجموعة من مستثمرين سعوديين وأردنيين وعرب لشراء حصة شركة “أوجيه الشرق الأوسط” القابضة في البنك العربي البالغة 20%، مضيفاً أن أوجيه وافقت على ذلك بحسب مااوردته العربية.

وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت الشهر الماضي أن شركة السعودي أوجيه قد توصلت إلى اتفاق مبدئي لبيع حصتها في البنك لصالح مجموعة فواز الحكير مقابل 1.1 مليار دولار.

وارتفع سهم البنك العربي أمس بنسبة 1.15 % في بورصة عمان ليغلق عند مستوى 6.15 دينار للسهم.

ورجح المصري تنفيذ الاتفاقية في غضون الفترة المقبلة، مشيراً إلى إمكانية حصولها الشهر المقبل على أبعد تقدير.

يذكر أن مجموعة البنك العربي أعلنت عن تحقيقها أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 617,9 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 أيلول 2016 مقارنة بـ 615,1 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2015.
وقال البنك حينها، إن أرباح المجموعة قبل الضرائب بلغت 815,8 مليون دولار، مبينا أن هذه النتائج تعكس الأداء المتوازن للبنك والقدرة المستمرة في النمو وتحقيق الأرباح مع المحافظة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 8,3 مليار دولار أميركي كما في نهاية أيلول 2016.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>