أمير تبوك يفتتح مبنى محافظة حقل الجديد

أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم , مبنى محافظة حقل الجديد , و كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المبنى , محافظ حقل سعد بن نايف السديري ووكيل محافظة حقل محمد بن عبد الهادي البلوي , حيث أزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى ثم قص سموه الشريط إيذاناً بافتتاح المبنى ، ثم تجول في أقسامه مطلعا على ما يحتويه من تجهيزات وتقنيات حديثة , والذي يضم قاعات لاستقبال المواطنين ومكاتب حديثه لموظفي المحافظة , وأقسام لمتابعة شؤون المواطنين والمراجعين , بالإضافة إلى المرافق الخدمية الأخرى التي تضم مواقف للسيارات ومداخل رئيسية للمبنى الذي يقع على إحدى الطرق الرئيسية بالمحافظة , وقال سموه مخاطبا منسوبي المحافظة : إن الأمير نايف بن عبد العزيز – رحمه الله – عندما أفتتح مبنى إمارة منطقة تبوك قال إن المباني والحجر والفرش والديكور ليس هي الهدف بل إن المبنى هي مبنى للمواطن يجب أن يدخله ليحصل على حقوقه وإذا له حق يأخذه وإذا كان مضلوما يرفع الظلم عنه وإذا له حاجة تلبى , لأن هذا المبنى أًوجد للمواطن وهذا إن شاء الله ماستأخذ به وتعمل عليه محافظة حقل .

حضر حفل الافتتاح مدراء عموم الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة , وأهالي المحافظة .