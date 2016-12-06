 أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة حقل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة حقل

أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة حقل
المناطق- حقل
ألتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس أهالي محافظة حقل بمقر مبنى المحافظة بحضور محافظ حقل سعد بن نايف السديري ورئيس محكمة حقل محمود عوده العمراني .وفي بداية اللقاء نقل سموه لأهالي المحافظة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله  مشيدا سموه بما وصلت إليه محافظة حقل من نهضة تنموية وعمرانية جعلتها ذات جذب إستثماري هام , ومكنتها من المنافسة السياحية وسط ماتتمتع به من مقومات , مشيرا سموه إلى  أهمية دور لجنة التنمية السياحية والمجلسين المحلي والبلدي في تسويق ماتتمتع به المحافظة من خصائص ومواقع سياحية .
وفي الختام دعا سموه الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والآمان وأن يرزقنا شكرها بالقول والعمل .
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