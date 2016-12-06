أمانة تبوك تحذر ملاك الأراضي الزراعية من مغبة التصرف بأراضيهم بأنشطة لاتتعلق بالزراعة

حذرت أمانة منطقة تبوك ملاك الأراضي الزراعية بمدينة تبوك من مغبة التصرف بأراضيهم في أنشطة لاتتعلق بنشاطها الزراعي.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان بأن الأمانة وسعياً منها لإيقاف تمدد المخططات العشوائية في كافة أنحاء المدينة فإنها تهيب بجميع ملاك الأراضي الزراعية التعاون مع الأمانة وعدم استخدام أراضيهم في غير ماخُصصت له..

موضحاً في الوقت ذاته بأن التصرف بأي أرض زراعية سواء بالتخطيط أو البناء أو البيع قبل الرجوع للأمانة ودون اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة يعد مخالفة واضحة وصريحة للأنظمة والتعليمات ..

ودعا المهندس الغبان جميع الراغبين بالتصرف في أراضيهم الزراعية في غير ماخُصصت له إلى زيارة بوابة الأمانة الإلكترونية أو مراجعة وكالة التنمية العمرانية بالأمانة للاطلاع على الاشتراطات المنظمة لذلك .. وبين بأن الأمانة ستتخذ إجراءات رادعة بحق جميع المخالفين وستقوم بإزالة جميع مايتم بناؤه عشوائياً على نفقة المخالف كما ستقوم بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 06/08/1422هـ بحق جميع المخالفين.