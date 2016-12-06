علاج 3953 طفل من ابناء الاشقاء السوريين في مخيم الزعتري

قدمت عيادة الاطفال التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري العلاج اللازم لابناء الاشقاء اللاجئين السوريين والذي بلغ عددهم 3953 طفل وذلك خلال شهر نوفمبر من العام 2016م .

واوضح طبيب الاطفال الدكتور عبدالحي الخالدي ان قسم الأطفال يعتبر من اهم الأقسام الطبية داخل العيادات التخصصية السعودية حيث يستقبل العدد الأكبر من اجمالي المراجعين بحسب الاحصائيات الدورية في العيادات السعودية ويعود السبب وراء هذا الاقبال الشديد ان الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من سكان مخيم الزعتري مضيفاً ان العيادات السعودية تقوم بتأمين الادوية والمستلزمات الطبية المناسبة واللازمة لهذه الفئة العمرية .

المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان اكد أن الحملة السعودية تسعى الى تطوير العمل ورفع الكفاءة المقدمة من قبل كادر العيادات السعودية بالإضافة الى تطوير الأجهزة والمعدات الطبية لتتناسب مع احتياجات الاشقاء اللاجئين السوريين وخصوصاً فئة الأطفال والتي غالباً ما تتعرض للوعكات الصحية الناتجة من التاثر السريع بالمحيط البيئي لها .

واكد السمحان ان هذا الاهتمام الكبير الذي يتم تقديمه من قبل الحملة الوطنية السعودية في كافة المحاور الطبية و الاجتماعية و الغذائية والموسمية والايوائية والاغاثية ياتي انفاذاً للتوجيهات الحكيمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- والتبرع السخي الذي يقدمه الشعب السعودي الكريم لاشقائهم من الشعب السوري العزيز سائلا الله العلي القدير ان يجزي المتبرعين خير الجزاء .

الاشقاء السوريين المستفيدين من المساعدات الاغاثية التي تقدمها الحملة السعودية عبروا عن عميق شكرهم وعرفانهم للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – سائلين الله ان يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه .