 للمرة الأولى في تاريخ المؤتمرات العربية.. ١٨ طالبا وطالبة مقررون لجلسات مؤتمر” الإعلام والإرهاب” بجامعة الملك خالد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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للمرة الأولى في تاريخ المؤتمرات العربية.. ١٨ طالبا وطالبة مقررون لجلسات مؤتمر” الإعلام والإرهاب” بجامعة الملك خالد

للمرة الأولى في تاريخ المؤتمرات العربية.. ١٨ طالبا وطالبة مقررون لجلسات مؤتمر” الإعلام والإرهاب” بجامعة الملك خالد
المناطق- عسير

يشارك أكثر من 50 طالبا وطالبة في عدد من اللجان المنظمة لفعاليات المؤتمر الثاني للإعلام والإرهاب الذي تنظمه جامعة الملك خالد، ممثلة في قسم الإعلام والاتصال، في الفترة من السابع من ربيع الأول الجاري وحتى التاسع منه.

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة العلمية، في خطوة غير مسبوقة في الجامعات السعودية والعربية، على مشاركة ١٨ طالبا وطالبة من طلاب القسم في إدارة الجلسات.

وأكد المشرف على صحيفة  “آفاق” والمركز الإعلامي، الدكتور علي بن شويل القرني أن القسم يضع دائما أهمية خاصة لمشاركة طلابه وطالباته في مختلف فعاليات الكلية والجامعة.

وقال: “لا شك في أن المؤتمر الدولي الثاني للإعلام والإرهاب يعد حدثا كبيرا ومهما بالنسبة للجامعة، ويجب أن يكون هنالك اشتراك لجميع منسوبي القسم في مختلف لجان ونشاطات المؤتمر”.

وأضاف أن إشراك عدد من الطلاب والطالبات في مختلف اللجان (العلمية والإعلامية والعلاقات العامة ولجنة الخدمات المساندة) والمعرض المصاحب، جاء بهدف إكسابهم خبرات مهنية في التنظيم، ورفع مستوى المعرفة المتخصصة في مجال المؤتمر لدى الطلاب.

وكشف أن اللجنة العلمية أشركت تسعة طلاب وعددا مماثلا من الطالبات في المؤتمر بصفتهم مقررين للجلسات، في خطوة غير مسبوقة في الجامعات السعودية والعربية، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تزويدهم بالخبرات التخصصية في هذا النوع من الجلسات وفي مجال المؤتمرات أيضا.

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