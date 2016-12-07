 الأحساء.. الإطاحة بعامل ايصال طلبات ابتز فتيات بعد تصويرهن دون علمهن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الفالح يبحث مع وزير الطاقة الأمريكي أوضاع السوق البترولية الدولية السنة التحضيرية للبنين بجامعة الجوف تنفذ أسبوع الإرشاد التوعوي للمسارات الأكاديمية أمير الجوف استقبل معالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الطائرات التركية تقتل 23 من داعش في بلدة الباب شمالي سوريا القنصل العام الهندي يزور الأسواق الشعبية والتراثية بنجران أمير نجران يقلد مساعد قائد حرس الحدود رتبة “لواء” صحة نجران تدشن نقاط الفحص والاستشارة الصحية أمير عسير يزف البشرى للأهالي بإنشاء مركز للقلب (فيديو) طفل يبيع “دفاتر رسم” تحت “الثلوج” لشراء وقود تدفئة لأسرته.. ويرفض المساعدة الأحساء.. الإطاحة بعامل ايصال طلبات ابتز فتيات بعد تصويرهن دون علمهن أمانة عسير تعرض آلية استخراج الرخص للمكاتب الهندسية ارتفاع العدد إلى 44 متحفا.. 7 تراخيص لمتاحف جديدة بعسير منها متحفين لامرأتين

الأحساء.. الإطاحة بعامل ايصال طلبات ابتز فتيات بعد تصويرهن دون علمهن

الأحساء.. الإطاحة بعامل ايصال طلبات ابتز فتيات بعد تصويرهن دون علمهن
الاحساء - عبدالله السعيدي

تمكنت شرطة محافظة الاحساء مؤخرا من القبض على وافد عربي ثلاثيني، بعد ورود عدد من البلاغات عن قيام شخص مجهول بابتزاز عدد من الفتيات بعد ارسال صور تم التقاطها لهن دون علمهن .

وقال الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، إن المختصين بالشرطة باشروا تقصي الامر والبحث والتحري عن المبتز، وعليه توصل قسم التحريات والبحث الجنائي للكشف عن هوية الجاني والقبض عليه.

وأضاف، أنه بعد القبض عليه أنه يعمل بمهنة ايصال الطلبات بمطعم للوجبات السريعة، وقد استغل مهنته في التقاط صور الضحايا أثناء تقديم الطلب من خلف باب المنزل، بواسطة هاتفه الجوال وهو بوضع التصوير.

وأوضح، أنه تم إيقاف الجاني وضبط أجهزته المستخدمه في عمليات الابتزاز، وإحالته وملف القضايا المقدمه تجاهه لهيئة التحقيق والادعاء العام.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>