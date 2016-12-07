الأحساء.. الإطاحة بعامل ايصال طلبات ابتز فتيات بعد تصويرهن دون علمهن

تمكنت شرطة محافظة الاحساء مؤخرا من القبض على وافد عربي ثلاثيني، بعد ورود عدد من البلاغات عن قيام شخص مجهول بابتزاز عدد من الفتيات بعد ارسال صور تم التقاطها لهن دون علمهن .

وقال الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، إن المختصين بالشرطة باشروا تقصي الامر والبحث والتحري عن المبتز، وعليه توصل قسم التحريات والبحث الجنائي للكشف عن هوية الجاني والقبض عليه.

وأضاف، أنه بعد القبض عليه أنه يعمل بمهنة ايصال الطلبات بمطعم للوجبات السريعة، وقد استغل مهنته في التقاط صور الضحايا أثناء تقديم الطلب من خلف باب المنزل، بواسطة هاتفه الجوال وهو بوضع التصوير.

وأوضح، أنه تم إيقاف الجاني وضبط أجهزته المستخدمه في عمليات الابتزاز، وإحالته وملف القضايا المقدمه تجاهه لهيئة التحقيق والادعاء العام.