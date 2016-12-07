أمير عسير يزف البشرى للأهالي بإنشاء مركز للقلب

زف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير البشرى لأهالي المنطقة بافتتاح مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب بمنطقة عسير والذي سيكون جاهز في الأشهر القادمة بتكلفة إجمالية بلغت 190 مليون ريال وبسعة 75 سرير حيث يعتبر إضافة للخدمات الطبية بالمنطقة وسيعمل على تقليل التكاليف والجهد على المرضى وذويهم

جاء ذلك خلال تدشين سمو أمير منطقة عسير عددا من المشاريع الصحية بمنطقة عسير ومحافظاتها بتكلفة إجمالية قدرت بنحو 685،215،904 ستمائة وخمسة وثمانون مليون ومائتين وخمسة عشر ألف وتسعمائة وأربعة ريالات وبحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

ورفع سموه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ولسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع على مايولونه من حرص وأهتمام وتوجيهات دائمة على توفير كل سبل الراحة للمواطن وخدمته وفي مقدمتها الخدمات الصحية , كما قدم شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ولمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الهبدان

مبيناً سموه أنه تم مناقشة رفع الطاقة الاستيعابية لأسرة المستشفيات مع معالي وزير الصحة وذلك لمواكبة رؤية المملكة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر مشروع مستشفى محافظة احد رفيدة الجديد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ونائبيه ووكلاء الوزارة ومدير عام الشئون الصحة بالمنطقة الدكتور محمد بن علي الهبدان ومحافظ احد رفيدة الأستاذ سعيد بن دلبوح وعدداً من مسئولي ومنسوبي الصحة بالمنطقة حيث قام سموه بإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح مشروع المستشفى ثم تجول سموه ومرافقيه على أقسام وعيادات المستشفى الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 100 سرير وبلغت تكلفة إنشائه وتجهيزه اكثر من 184مليون ريال ويضم مختلف التخصصات الطبية والعيادات والأقسام الإدارية ، وفي ختام الجولة عقد سموه الكريم اجتماعا مع معالي وزير الصحة بقاعة اجتماعات المستشفى تم من خلاله مناقشة كافة الأمور الصحية التي تخدم المنطقة.

بعد ذلك شرف سمو أمير المنطقة الحفل الخطابي الذي بدأ بالقرآن الكريم فكلمة ترحيبية لمعالي وزير الصحة ثمن من خلالها حضور أمير المنطقة وتشريفه حفل افتتاح المستشفى ودعمه المتواصل للخدمات الصحية وحرص سموه على كل ما فيه تطوير للخدمات الصحية، ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئيا عن مشروع المستشفى ، تلا ذلك تدشين عدداً من المشاريع الصحية بالمنطقة الكترونيا من قبل سمو أمير المنطقة يأتي في مقدمتها مستشفى احد رفيدة الجديد ووحدة عناية للأطفال حديثي الولادة بمستشفى أبها للولادة والأطفال بسعة 52 سرير وبلغ إجمالي تكلفة إنشائها وتجهيزها 23997869مليون ريال ، وافتتاح وحدة العناية القلبية بمستشفى عسير المركزي بتكلفة إجمالية بلغت 61،298،205 مليون ريال وافتتاح 19 مبنى جديد لمراكز الرعاية الصحية بلغت تكلفتها الإجمالية 147،235،774 مليون ريال وافتتاح مستودعات خزن الدواء والمستلزمات الطبية بمنطقة عسير وبلغت تكلفتها الإجمالية 52،075،056مليون ريال وافتتاح مشروع مركز الجفالي لأمراض الكلى بمحافظة خميس مشيط وبلغت تكلفته الإجمالية 11،638،000 ريال وافتتاح المشاريع التطويرية الطبية والمدنية للمرافق الصحية بالمنطقة ويبلغ تكلفتها الإجمالية 194،971،000 مائة وأربعة وتسعون مليون وتسعمائة وواحد وسبعون الف ريال وافتتاح وحدة عناية الأطفال بمستشفى ابها للولادة والأطفال بتكلفة تصل الى 10ملايين ريال.

وفي نهاية الحفل قام سموه بتكريم مدراء الإدارات الحكومية ورجال الأعمال وفرق العمل المشاركة في إنجاز المشاريع الصحية ثم غادر سموه مقر الحفل بكل حفاوة وتكريم.