الطائرات التركية تقتل 23 من داعش في بلدة الباب شمالي سوريا

أعلن الجيش التركي اليوم الأربعاء، عن مقتل 23 إرهابياً من تنظيم داعش في قصف جوي لطائراته الحربية على 12 هدفاً لتنظيم في بلدة الباب بريف حلب شمالي سوريا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن رئاسة الأركان في بيان لها: “إن الغارات استهدفت 12 هدفا تابعا للتنظيم، بينها ثلاث دبابات، ونقطتا تفتيش، وثلاثة مخابئ، وثلاثة مباني تستخدم كمقرات للقيادة”.

وفي حادث منفصل، أفاد بيان للجيش بأن جندياً تركياً واحداً قتل وأصيب ستة بجروح أحدهم في حالة خطيرة في انفجار مركبة ملغومة في المنطقة صباح اليوم.

وأضاف في بيان في وقت سابق أن تسعة أهداف مماثلة تم تدميرها في ضربات جوية الليلة السابقة.

وكانت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي قد أطلقت، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي عملية عسكرية في مدينة جرابلس شمالي سوريا، تحت اسم (درع الفرات) في 24 أغسطس الماضي، دعمًا لقوات (الجيش السوري الحر)، وتطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة داعش