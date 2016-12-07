 صحة نجران تدشن نقاط الفحص والاستشارة الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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صحة نجران تدشن نقاط الفحص والاستشارة الصحية

صحة نجران تدشن نقاط الفحص والاستشارة الصحية
المناطق - نجران

دشنت صحة نجران ممثلة بالصحة العامة إدارة التوعية وتعزيز الصحة بالمنطقة نقاط الفحص والاستشارة الصحية .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور أنه تم إطلاق أولى النقاط بإدارة الأحوال المدنية بالمنطقة بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة شنار المري ومدير عام الأحوال المدنية بنجران جمال آل مشيط ذاكراً أن نقاط الفحص و الاستشارة الصحيـة تقدم ( فحص السكر- الضغط – الـوزن – نشرات توعوية صحية – مكافحة التدخين – تطعيم الأنفلونزا الموسمية ) من قبل كادر طبي متخصص تقدم لموظفي ومراجعي الإدارة يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات مقام الوزارة لتفعيل النقاط الاستشارية داخل الإدارات الحكومية والتجمعات السكنية والمجمعات التجارية مضيفاَ أن انه تم اعتماد عدة نقاط استشارة صحية في عدد من الإدارات الحكومية بقسميها الرجالي والنسائي والمجمعات التجارية وفق جدول زمني معتمد سيتم تنفيذها مستقبلاً .

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