 أمير نجران يقلد مساعد قائد حرس الحدود رتبة “لواء” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير نجران يقلد مساعد قائد حرس الحدود رتبة “لواء”

أمير نجران يقلد مساعد قائد حرس الحدود رتبة “لواء”
المناطق - نجران

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة صباح اليوم، مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء حمدان بن صالح العطوي، رتبته الجديدة، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
وهنأ سموه اللواء العطوي بالثقة الكريمة، معربا عن أمنياته له بالتوفيق والسداد، وأن يكون هذا حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
من جانبه، عبّر مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، عادًّا ذلك دافعا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
حضر مراسم التقليد قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء ركن عبدالله بن حمد صالح الذويخ.

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